السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

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عاجل.. المملكة ترحب بإصدار الأمم المتحدة قرارًا يؤهل فلسطين للعضوية الكاملة

وزارة الخارجية - المملكة
وزارة الخارجية
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 أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قرارًا يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقًا للمادة 4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقًا ومزايا إضافية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكلٍ إيجابي في هذه المسألة.اضافة اعلان
 وقالت إن هذا القرار يعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين.
وإذ تُثمّن المملكة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار، لتدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التحلي بمسؤوليتهم التاريخية وعدم معارضة الإجماع الدولي والوقوف أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني.


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