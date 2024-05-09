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عاجل.. جريمة قاسية.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في عسير أنهى حياة آخر بهذه الطريقة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

 

جريمة قتل قاسية

 أقدم/ جمال الدين خان طاهر خان - هندي الجنسية - على قتل/ محمد نوشاد خان - هندي الجنسية - وذلك بضربه ثم رميه في بئر مما أدى إلى وفاته غرقاً.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ جمال الدين خان طاهر خان يوم الخميس 1 / 11 / 1445هـ الموافق 9 / 5 / 2024 م بمنطقة عسير.

 

استتباب الأمن وتحقيق العدل

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
 والله الهادي إلى سواء السبيل.

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