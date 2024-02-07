الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

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أخبار السعودية.. تساؤل عن "زيادة" حساب المواطن والتأمين على العاملة المنزلية بعد إبرام العقد

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

حصلت على براءة اختراع.. قنّاصة سعودية تصبح حديث الصحافة العالمية (فيديو)
حصلت البندقية القناصة (LDSR) سعودية الصنع على براءة اختراع في ترباس تلقيم الطلقات النارية.

هل هناك زيادة في دفعة فبراير من حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب
أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 - لشهر فبراير مشمولة بالدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية عام 2024.

أمطار ورياح قوية على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ10 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

توضيح مهم من "مساند" حول التأمين على العاملة المنزلية بعد إبرام العقد
تقدم منصة "مساند"، خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، على ضوء قرار وزارة الموارد البشرية بسريان تطبيقها إلزاميًا بدءًا من شهر فبراير الجاري. 

خطوات نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور
يتساءل أولياء الأمور عن الخطوات المطلوبة عند نقل أبنائهم من مدرسة لأخرى في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة.

تدشين مشروع الخدمات الاستشارية والدعم لمعهد الأئمة والخطباء
دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزیز آل الشيخ، مشروع الخدمات الاستشارية التأسيسية وخدمات الدعم المستمر لمعهد الأئمة والخطباء.

بشرى لمستفيدي الضمان حول التسجيل في اختبارات التحصيل الدراسي
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمستفيدي الضمان الاجتماعي التسجيل في اختبارات القدرات والتحصيل الدراسي دون سداد الرسوم المقررة.

هل يعفي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP؟
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الضمان الاجتماعي لايعفي من رسوم اختبار كفايات اللغة الانجليزية STEP.

شرط حصول زوجة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته على الضمان الاجتماعي
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية حصول زوجـة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته على معاش الضمان الاجتماعي، بشرط واحد.

التأمينات توضح.. هل يؤثر الضمان على استحقاق راتب التعطل عن العمل؟
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن الحصول على معاش الضمان لا يؤثر على استحقاق دعم ساند للمتعطلين عن العمل. 

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