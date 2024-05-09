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عاجل.. تجديد الرخصة.. لائق طبيًا في تقرير الصحة وغير لائق في أبشر فماذا أفعل؟.. "المرور" يجيب

المرور
المرور
أ أ
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أصدرت الإدارة العامة للمرور توضيحًا مهمًا بشأن تجديد الرخصة ونتيجة "غير لائق" عبر أبشر.
وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه يُرجى التواصل مع المركز الطبي للتأكد من عملية ربط الفحص.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال سؤال أحد المستفيدين قال فيه: "أنا فحصت لتجديد الرخصة والنتيجة "لائق" طبيًا في تقرير وزارة الصحة، ولكن في أبشر غير لائق، ما الحل؟".


الفحص الفني للمركبات شرط لتجديد الرخصة

وأكدت في الوقت نفسه، أن الفحص الفني يجري للمركبات كأحد شروط تجديد الرخصة وتختلف مدته وفقًا لنوع المركبة.


وبينت أنه يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، مشيرة إلى أن مركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يلزم الفحص سنويًا.


حجز الفحص الفني للمركبات

وكانت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أعلنت إتاحة إمكانية حجز موعد الفحص الفني الدوري إلكترونيًا من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول إلى المنصة الإلكترونية.
2 - إدخال الموقع لمعرفة المكان الأقرب للفحص.
3 - وبعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونيًا بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

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