السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

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عاجل.. موعد صرف راتب شهر مايو للموظفين الحكوميين

رواتب المواطنين
رواتب - أرشيفية
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يبدي كثير من موظفي القطاع العام والحكومي، اهتمامًا بمعرفة موعد صرف راتب شهر مايو 2024.

مواعيد صرف الرواتباضافة اعلان

ويتفاوت مواعيد صرف الرواتب ما بين يومي 27 و28 من كل شهر ميلادي. 
وحددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. 

توحيد مواعيد صرف الرواتب

وجاء ذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
وإذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

موعد إيداع راتب مايو

وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مايو الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الإثنين 27/05/2024، الموافق 19/11/1445هـ.

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