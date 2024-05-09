عاجل بالخطوات.. سبب نقص دفعة حساب المواطن وتقديم الاعتراض

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كشف برنامج حساب المواطن عن آلية التعرف على سبب نقص الدعم، وتقديم الاعتراض عليه.

وقال البرنامج ردًا على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية)".



وعليكم السلام، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية ) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 8, 2024

تقديم الاعتراض في حساب المواطن



دفعة مايو من حساب المواطن



وأفاد البرنامج بأنه يمكن للمستفيد تقديم الاعتراض، على النحو التالي: الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج من هنا اختيار "حالة الدفعات وتقديم الاعتراض" من الصفحة الرئيسةالضغط على أيقونة "تقديم اعتراض على الدفعة الحالية"سيتم التعامل مع الطلب خلال فترة السماح التي تمتد إلى ثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.ويتيح البرنامج، أيقونة الاعتراض على مبلغ الدفعة في البوابة الإلكترونية، بعد خمسة أيام من كل دورة دفع.وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.وفي وقت مبكر اليوم الخميس، بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن، والذي سيستمر حتى نهاية اليوم.





نتائج أهلية الدورة 78 من حساب المواطن



أسباب عدم أهلية حساب المواطن



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