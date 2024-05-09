عاجل بالخطوات.. سبب نقص دفعة حساب المواطن وتقديم الاعتراض

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كشف برنامج حساب المواطن عن آلية التعرف على سبب نقص الدعم، وتقديم الاعتراض عليه.
وقال البرنامج ردًا على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية)".
وعليكم السلام، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية ) ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 8, 2024
تقديم الاعتراض في حساب المواطنوأفاد البرنامج بأنه يمكن للمستفيد تقديم الاعتراض، على النحو التالي: الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج من هنا
اختيار "حالة الدفعات وتقديم الاعتراض" من الصفحة الرئيسة
الضغط على أيقونة "تقديم اعتراض على الدفعة الحالية"
سيتم التعامل مع الطلب خلال فترة السماح التي تمتد إلى ثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.
ويتيح البرنامج، أيقونة الاعتراض على مبلغ الدفعة في البوابة الإلكترونية، بعد خمسة أيام من كل دورة دفع.
وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.
دفعة مايو من حساب المواطنوفي وقت مبكر اليوم الخميس، بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم
الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن، والذي سيستمر
حتى نهاية اليوم.
نتائج
أهلية الدورة 78 من حساب المواطن
وأعلن
حساب المواطن، في وقت سابق نتائج الأهلية للدورة 78 (شهر مايو 2024).
وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).
أسباب
عدم أهلية حساب المواطنأما
فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة
الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
المستهدفون من حساب المواطنوتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.