السويد.. قرار نهائي بترحيل المتطرف سلوان موميكا حارق المصحف بحكم قضائي

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أفادت وسائل إعلام، أن محكمة الهجرة السويدية وافقت بشكل نهائي على ترحيل المتطرف المسيحي العراقي "سلوان موميكا"، وإخراجه من الأراضي السويدية.





حيلة باءت بالفشل:



طرد موميكا



يُذكر أن "موميكا" أحرق نسخاً من القرآن الكريم حتى يتلقى تهديدات من المسلمين ليقنع الحكومة السويدية أنهم إن رفضوا تقديم اللجوء له فإن حياته ستكون في خطر، لكن حيلته باءت بالفشل.وفي وقت سابق، قال تلفزيون (تي.في4) السويدي إن وكالة الهجرة السويدية طردت العراقي المتطرف سلوان موميكا، بعدما أحرق نسخ من المصحف الشريف في احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم.ونقل التلفزيون عن الوكالة قولها “وكالة الهجرة قررت طرد موميكا من السويد ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، حيث كانت منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024”.وقالت وكالة الهجرة السويدية – سابقا- إنها ستعاود فحص تصريح إقامة الرجل.وفي أغسطس رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين.وأحرق أشخاص بضعة مصاحف في السويد والدنمارك، وهما من أكثر الدول ليبرالية في العالم وتسمحان بانتقاد الدين باسم حرية التعبير.