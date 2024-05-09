عاجل.. إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن هؤلاء

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن المستحقين الذين لم يتقدموا بالتسجيل على منصات التوظيف، بموجب القواعد التنظيمية.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم إيقاف صرف المعاش عن المتقدم الذي لم يقم بالتسجيل في منصات التوظيف ومنها منصة (هدف) وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي: وذلك بأنه يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة".





يتم إيقاف صرف المعاش عن المتقدم الذي لم يقم بالتسجيل في منصات التوظيف ومنها منصة (هدف) وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي: وذلك بأنه يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا ثبت (cont) حياك الله ،يتم إيقاف صرف المعاش عن المتقدم الذي لم يقم بالتسجيل في منصات التوظيف ومنها منصة (هدف) وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي: وذلك بأنه يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا ثبت (cont) https://t.co/jo6MBSOn9L May 8, 2024

حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي



مساءلة قانونية



تنص المادة الـ17 من نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر على الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش عن المستفيد.وفيما يلي 8 حالات توجب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي بسبب الإخلال بالشروط:- إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.- إذا ثبت أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.- إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة بمدة تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.- إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.- إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل بعروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.- إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.- إذا تنازل المستفيد عن المعاش.- في حال وفاة المستفيد.أما في حال التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق، فإن ذلك يعرض الشخص للمساءلة القانونية.ويحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، وعقوبات منها السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.