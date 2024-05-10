السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مذهل.. موجة غبارية مع سحابة رعدية تجتاح جازان

222
سحابة جازان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر تشكل موجة من الغبار الكثيف ضربت مدينة جازان.

موجة غبارية مع سحابة رعدية تجتاح جازاناضافة اعلان

وحسب الفيديو المتداول، فقد تشكلت هذه الموجة الغبارية الكثيفة مساء اليوم الجمعة، نتيجة الرياح الهابطة التي اندفعت من السحب الركامية الرعدية العميقة التي أثرت على المرتفعات الجبلية شرق مدينة جازان قبل أن تتحرك باتجاه الساحل.


وتسببت موجة الغبار بتدني كبير وشبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية في مدينة جازان والمناطق الساحلية المجاورة لها.

سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني،  تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية  ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.

اقرأ أيضا

عاجل.. الأحد.. انطلاق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"

يجري من 40 يومًا.. وادي تربة ما زال يتدفق شرق الطائف (فيديو)

الأحد.. انطلاق اختبارات "نافس" بمشاركة أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة

ما تأثيرها على المملكة؟.. عاصفة شمسية متوقعة تضرب الأرض بهذا الموعد

"هيئة الطرق": جاهزية طرق المدينة لاستقبال ضيوف الرحمن

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

5ف 6:42 م الجمعة، 10 مايو 2024

مطر وبرد وسيول.. ماذا يجري غرب القصيم؟

245ق24ق53245ق 2:41 م الجمعة، 10 مايو 2024

أمطار غزيرة.. شاهد السيول تغمر مزارع سراة عبيدة في عسير

غ74545 1:49 م الخميس، 09 مايو 2024

نهر جاري.. شاهد وادي تربة شرق الطائف يواصل التدفق

5غ54 7:36 ص الخميس، 09 مايو 2024

أمطار غزيرة.. السيول تجري أنهارًا مع تقلبات جوية بعدة مناطق (فيديو)