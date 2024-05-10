مشهد مذهل.. موجة غبارية مع سحابة رعدية تجتاح جازان

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تداول
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر تشكل موجة من الغبار الكثيف ضربت
مدينة جازان.
موجة
غبارية مع سحابة رعدية تجتاح جازانوحسب
الفيديو المتداول، فقد تشكلت هذه الموجة الغبارية الكثيفة مساء اليوم الجمعة، نتيجة
الرياح الهابطة التي اندفعت من السحب الركامية الرعدية العميقة التي أثرت على
المرتفعات الجبلية شرق مدينة جازان قبل أن تتحرك باتجاه الساحل.
وتسببت موجة الغبار بتدني كبير وشبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية في مدينة جازان والمناطق الساحلية المجاورة لها.
سيول
متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جويةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد
تؤدي إلى جريان السيول.
عاصفة غبارية في مقدمة السحب الرعدية على شرق #جازان اثناء تقدمها للسواحل اليوم— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) May 10, 2024
10-5-2024#طقس_العالم 🚨
عبر خالد الربعي 🇸🇦🎥
Jazan - Ksa
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