مشهد مذهل.. موجة غبارية مع سحابة رعدية تجتاح جازان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر تشكل موجة من الغبار الكثيف ضربت مدينة جازان.





موجة غبارية مع سحابة رعدية تجتاح جازان



سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وحسب الفيديو المتداول، فقد تشكلت هذه الموجة الغبارية الكثيفة مساء اليوم الجمعة، نتيجة الرياح الهابطة التي اندفعت من السحب الركامية الرعدية العميقة التي أثرت على المرتفعات الجبلية شرق مدينة جازان قبل أن تتحرك باتجاه الساحل.وتسببت موجة الغبار بتدني كبير وشبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية في مدينة جازان والمناطق الساحلية المجاورة لها.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول.من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.