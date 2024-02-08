كيف تتغلب على مشاكل النوم بعد الاستيقاظ في الصباح؟

أ أ

كشف الدكتور مايكل موسلي، الخبير الصحي، عن الطريقة المثلى لإصلاح روتين النوم السيئ.

وأصدر موسلي كتابًا يوضح من خلاله كيفية الحصول على روتين نوم أفضل في أربعة أسابيع.





أفضل الطرق لإصلاح أنماط النوم



إصلاح الساعة البيولوجية



النوم بسرعة كبيرة



وأوضح الطبيب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن إحدى أفضل الطرق وأكثرها فعالية لإصلاح أنماط النوم السيئة هي من خلال "علاج تقييد وقت النوم".وأشار إلى أن هذا النهج يتطلب تقليص عدد الساعات التي يقضيها الشخص في السرير "حتى يستقر نومك". وأضاف: "أصف في الكتاب كيفية القيام بذلك بأمان وفعالية".وإذا كنت تواجه صعوبة في الاستيقاظ بعد النوم، فقد أوصى الدكتور موسلي بمحاولة إصلاح "الساعة البيولوجية" لديك.وقال: "إن الاستيقاظ بعد النوم قد يوحي بأن لديك بعض المشاكل في ساعتك البيولوجية. وأحد أفضل الحلول لذلك هو تعريض نفسك للضوء الساطع أول شيء في الصباح، لذا اخرج واحصل على قسط من الراحة"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وأضاف: "المشي السريع. أو إذا لم يكن لديك الوقت لقضاء ما لا يقل عن 10 دقائق أو نحو ذلك في الخارج"، وفي حال كان الجو مظلمًا، أوصى باستخدام ما يسمى مصباح SAD – الذي يقلد أشعة الشمس الطبيعية.وكشف الخبير الصحي أنه ينام "بسرعة كبيرة"، لكنه حذر من أن ذلك قد لا يكون بالضرورة أمرًا جيدًا.وأضاف: "أتوقع أن يستغرق الأمر حوالي دقيقة أو دقيقتين، وذلك لأنني محروم قليلاً من النوم. لقد تحسن نومي كثيرًا في الآونة الأخيرة. لكن حقيقة أنني أغفو بسرعة كبيرة عندما يلمس رأسي الوسادة ليس بالضرورة أمرًا جيدًا لأنه يعني أنني محروم تمامًا من النوم".