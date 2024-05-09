عاجل.. هل يؤثر وجود سجل تجاري على الضمان الاجتماعي؟

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما إذا كان السجل التجاري يؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي من عدمه.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد أو التابعين على سجل تجاري عند دارسة نتيجة الأهلية مالم يتجاوز العائد من السجل التجاري الحد المانع لاستحقاق المعاش".



وعليكم السلام

حياك الله، محمد

يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد أو التابعين على سجل تجاري عند دارسة نتيجة الاهلية مالم يتجاوز العائد من السجل التجاري الحد المانع لاستحقاق المعاش

شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 9, 2024

الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

