عاجل.. منصة قوى: 3 شروط للإعفاءات من دفع رسوم رخصة العمل

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حددت منصة قوى، الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، شروط الإعفاءات من دفع رسوم رخصة العمل.
حالات الإعفاءات من دفع رسوم رخصة العمل
هناك ثلاث حالات مختلفة يمكن للمنشأة أن تحصل على إعفاء من دفع رسوم رخصة العمل:
1- مجموع موظفي المنشأة (السعوديين وغير السعوديين) يكون 9 أو أقل:
• أن يكون صاحب العمل متاح بدوام كامل ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• وجود موظف سعودي متاح بدوام كامل (غير صاحب العمل) ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• يتم منح الإعفاء خلال السنة المالية الواحدة لأربعة موظفين غير سعوديين.
2- مجموع موظفي المنشأة (السعوديين وغير السعوديين) 9 أو أقل:
• صاحب العمل متاح بدوام كامل ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• يتم منح الإعفاء خلال السنة المالية الواحدة لموظفين اثنين غير سعوديين
3- أن تكون المنشأة صناعية ولديها اعفاء من رسوم المقابل المالي عن طريق وزارة الصناعة في هذه الحالة، تَحسب وزارة الصناعة العدد الدقيق للإعفاءات وتمنحها للمنشأة.
كم مدة صلاحية رخص العمل؟
يمكن أن تكون رخص العمل صالحة لفترة مختارة: 3، 6، 9 أو 12 شهراً. بالإضافة إلى ذلك بعض المهن تحدد فترة صلاحيتها، ويمكنك فقط تحديد الفترة المصرح بها للتجديد.
كيفية إصدار أو تجديد رخصة العمل؟
يمكنك إصدار رخصة العمل غير السعودي بعد الحصول على رقم الحدود الخاص به عند دخوله للمملكة بتأشيرة العمل الدائمة. لإصدار الرخصة، يرجى اتباع الخطوات التالية:
1- تسجيل الدخول إلى حساب الأعمال.
2- الذهاب إلى صفحة الخدمات وتحديد رخص العمل.
3- اختيار إصدار أو تجديد رخصة العمل في الجزء العلوي على يمين الصفحة.
4- حدد الموظف (أو الموظفين) الذي ترغب في إصدار رخصة العمل الخاصة به باختيار مربع الاختيار المجاور لأسماء الموظفين، ثم انتقل إلى الخطوة التالية.
هل سيتم تغيير المقابل المالي؟
كما تفاعلت منصة قوى، مع استفسار مستفيد بشأن المقابل المالي وهل سيتم تغيره؟.
وأجابت منصة قوى، بقولها: "حياك الله.. نفيدكم أن المقابل المالي 9600 بالسنة للموظف ،
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