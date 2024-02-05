الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

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عاجل.. أخبار السعودية.. "الزكاة" تحذر من هؤلاء المحتالين و"الصحة" ترد على سؤال يشغل بال الكثيرين

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

وزير الإسكان: نستعد لإصدر سندات بملياري ريال في السوق الدولية
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «SRC»  بصدد إصدار سندات في السوق الدولية في الربع الثاني أو الربع الثالث هذا العام.

"الزكاة" تحذر من رسائل احتيال نصيّة تدّعي وجود مستحقات مالية لديها
حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مرة أخرى مكلفيها وعملاءها من رسائل احتيالية نصيّة وعبر البريد الإلكتروني، تدّعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية لدى الهيئة، أو تسعى للحصول على البيانات الشخصية أو المصرفية.

أمطار ورياح قوية متربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

"نيوم" تعلن عن 242 وظيفة بخبرة وبدون للثانوية العامة فأعلى
أعلنت شركة نيوم "مشروع حكومي" عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 242 وظيفة متنوعة تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة".

"الصحة" تجيب على السؤال الذي يشغل بال الكثيرين
أكدت وزارة الصحة، على أنه وبشكل عام هناك عدة أسباب لحدوث الكحة المستمرة لفترة طويلة من أهمها، التهاب الشعب الهوائية، والتهاب الجيوب الأنفية.

حساب المواطن يوضح كيف تحصل المرأة المهجورة على الدعم في البرنامج؟
أوضح حساب المواطن أن المرأة المهجورة – التي هجرها زوجها - يمكنها الاستفادة من الدعم المقدم في البرنامج كمستفيد رئيس.

تطوير المصليات المؤقتة على طرق المدينة المنورة
أعلن أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي عن مبادرة تطوير المصليات المؤقتة على الطرق السريعة بعد تدشين أول مصلى على طريق المدينة المنورة – ينبع.

رابط وطريقة التقدم في وظائف الاتصالات السعودية 1445
تستقبل شركة الاتصالات السعودية حاليًا طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف المتاحة لديها في مدينة الرياض، حيث توفر الشركة عددًا من الوظائف لأصحاب الخبرة في بعض المجالات.

متى يمكن التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة؟.. التأمينات ترد
تفاعل حساب "العناية بالعملاء" التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع استسفار حول استرداد مبلغ في التأمينات.

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