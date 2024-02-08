الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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شرط وحيد للدفن في مكة والمدينة

الدفن في مكة والمدينة
الدفن في مكة والمدينة
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اشترطت وزارة الصحة، أخذ الموافقات على الدفن في مقابر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحاكم الإداري، وذلك في حالة الوفيات من خارج المنطقتين.اضافة اعلان

موافقة الحاكم الإداري شرط الدفن في مكة والمدينة

وبيّنت الوزارة أنه قبل تسليم أي جثمان من الوفيات الداخلية للدفن أو للترحيل، سواء كانت الوفاة طبيعية أو غير طبيعية، يجب على مأمور الوفيات الرجوع إلى ملفه الطبي.
واشترطت الوزارة التأكد من عدم وجود ما يتطلب إبلاغ الجهات الأمنية المختصة مثل "وفيات السجون، والمنومين بسبب الحوادث العرضية".

عدم اعتماد تبليغ الوفاة إلا بعد صدور الأمر بالدفن

ويجب تسجيل وإدخال جميع بيانات المتوفين بالحاسب الآلي ساعة إدخال الجثمان الثلاجة حسب البيانات المتوافرة، وعدم اعتماد تبليغ الوفاة إلا بعد صدور الأمر بالدفن.
وطالبت الوزارة بعمل بيان أسبوعي لجميع الجثث المحفوظة بالثلاجة، ورفعه للجهات الأمنية المسؤولة عن تلك الجثث، وإرسال صورة لمنسق الشئون الصحية بالإمارة، وذلك لتعجيل الدفن.

من دليل الوفيات بالمستشفيات والطب الشرعي

- الموافقة الأمنية شرط إدخال المتوفى الثلاجة.
- تحديد اسم المتوفى.
- تاريخ وساعة الوفاة.
- ظروف وملابسات الوفاة.
- التاريخ المرضي وأهلية المتوفى.
- تحديد ظروف الوفاة.
- فحص الجثة ظاهريًا وإصدار التقرير المبدئي للوفاة.

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