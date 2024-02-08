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عاجل.. للمتعطلين عن العمل.. كيف تحصل على راتب حكومي؟

رابت - الراتب - ريال -
دعم ساند
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تتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طلب صرف مستحقات التعطل عن العمل (ساند) عبر حساب المشترك دون الحاجة لمراجعة الجهة.اضافة اعلان

نظام ساند

ونظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية في عام 1435 هـ.
ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.

المشمولون بنظام ساند

ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في القطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ أن نظام "ساند" يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"

-الإفلاس: في حال إشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.
-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:
عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:
إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.
-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:
إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل

تسجيل الدخول على حساب المشترك

اختيار أيقونة (التعطل عن العمل) في حال كنت مؤهلاً ستظهر لك أيقونة طلب ساند.
إضافة رقم الحساب البنكي ثم التأكيد عليه.
التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.

شروط الحصول على دعم ساند 

أن يكون سعودي الجنسية.
توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.
ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.
أن يكون قادرًا على العمل.
ألا يكون قد بلغ سن الستين.
التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل)·
البحث بنشاط وجدية عن العمل.
الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.
التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/10560

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