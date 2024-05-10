عاجل.. أهم 10.. إلزام المطور العقاري بتعويض المشتري وموعد صرف راتب شهر مايو

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





مرسوم ملكي بالموافقة على النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون



أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسومًا ملكيًا، بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. المزيد هنا

موعد صرف راتب شهر مايو للموظفين الحكوميين



يبدي كثير من موظفي القطاع العام والحكومي، اهتمامًا بمعرفة موعد صرف راتب شهر مايو 2024.. المزيد هنا





الأحد.. انطلاق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"



الأحد.. انطلاق اختبارات "نافس" بمشاركة أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة



غدًا.. نهاية التقدم بطلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور



في هذه الحالات.. إلزام المطور العقاري بدفع تعويض مادي للمشتري أو المستأجر



شرطة الطائف تقبض على مقيم لتورطه في فعل مشين



خطيب المسجد النبوي: إحياء معاني الأخوة الصادقة مطلب ديني ودنيوي (فيديو)



الكشف عن مصادر أكبر عملية احتيال تستهدف المواطنين



موقف بطولي.. ينقذ صديقه من الموت صعقًا بالكهرباء في سكاكا (فيديو)



شاهد.. قطعة خبز كادت تنهي حياة طالب بتبوك



143 دولة تمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة



دراسة: شرب الشاي يحمي من فيروس كورونا



متى تكون لدغة الحشرات مهددة للحياة؟.. تعرف على أبرز العلامات

