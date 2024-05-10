عاجل.. أهم 10.. إلزام المطور العقاري بتعويض المشتري وموعد صرف راتب شهر مايو

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
مرسوم ملكي بالموافقة على النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسومًا ملكيًا، بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. المزيد هنا
موعد صرف راتب شهر مايو للموظفين الحكوميين
يبدي كثير من موظفي القطاع العام والحكومي، اهتمامًا بمعرفة موعد صرف راتب شهر مايو 2024.. المزيد هنا
الأحد.. انطلاق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"
يبدأ الأحد اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب، وفق ما أعلنته هيئة تقويم التعليم والتدريب.. المزيد هنا
الأحد.. انطلاق اختبارات "نافس" بمشاركة أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة
تنطلق الأحد الاختبارات الوطنية "نافس"، بمشاركة أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة في أكثر من 20 ألف مدرسة.. المزيد هنا
غدًا.. نهاية التقدم بطلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور
تنتهي غدًا السبت المهلة التي منحتها وزارة التعليم، للتقدم بطلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور".. المزيد هنا
في هذه الحالات.. إلزام المطور العقاري بدفع تعويض مادي للمشتري أو المستأجر
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، نص اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بتاريخ 29/4/2024م، الموافق 20 /10 /1445هـ. المزيد هنا
شرطة الطائف تقبض على مقيم لتورطه في فعل مشين
ألقت شرطة محافظة الطائف، القبض على المقيم السوداني حسام علي محمد سعيد لتحرشه بحدث.. المزيد هنا
خطيب المسجد النبوي: إحياء معاني الأخوة الصادقة مطلب ديني ودنيوي (فيديو)
أبرز خطيب وإمام المسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي: إحياء معاني الأخوة الصادقةـ مدللاً بمواقف من السيرة النبوية، تجسد معاني الإخوةـ كما حصل في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.. المزيد هنا
الكشف عن مصادر أكبر عملية احتيال تستهدف المواطنين
كشفت صحيفة "عكاظ من خلال رصد أجرته عن وجود 629 موقعًا إلكترونيًا مزيفًا تستهدف أموال المواطنين.. المزيد هنا
موقف بطولي.. ينقذ صديقه من الموت صعقًا بالكهرباء في سكاكا (فيديو)
كاد شاب يلقى حتفه صعقًا بالكهرباء أثناء لعب كرة القدم في سكاكا بمنطقة الجوف قبل أن يتدخل صديقه لإنقاذه في الوقت المناسب.. المزيد هنا
شاهد.. قطعة خبز كادت تنهي حياة طالب بتبوك
كادت قطع خبز تنهي حياة طالب في مدرسة أبي بكر الرازي بمدينة تبوك.. المزيد هنا
143 دولة تمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارًا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا.. المزيد هنا
دراسة: شرب الشاي يحمي من فيروس كورونا
أظهرت دراسة أن شرب فنجان من الشاي قد يساعد في قتل فيروس كورونا – المسبب لمرض كوفيد 19- في الفم.. المزيد هنا
متى تكون لدغة الحشرات مهددة للحياة؟.. تعرف على أبرز العلامات
يتعرض الناس للدغات ولسعات الحشرات بمختلف أنواعها، وإن كان غالبها لا ينجم عنه أضرار على الرغم مما قد تسببه من إزعاج وضيق.. المزيد هنا