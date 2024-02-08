زيادة 1200% في الوفيات.. العدوى الفطرية القاتلة تثير الرعب بالولايات المتحدة

أ أ

سجلت الولايات المتحدة، زيادة في أعداد حالات الوفاة بفطريات "كانديدا أوريس"، المقاومة للأدوية، والتي تنتشر بمعدل وفيات يصل إلى 60 بالمئة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن عن تسجيل الحالات الأولى من الإصابات بهذه العدوى الشهر الماضي.





العدوى الفطرية مقاومة للأدوية



متى ظهرت العدوى القاتلة؟



علاج المصابين بالعدوى



ويحذر الأطباء من أن هذه العدوى الفطرية النادرة مقاومة للأدوية، وتتسبب في معدل وفيات مرتفع وتنتشر بسهولة في المرافق الطبية.ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، فإن أكثر من واحد من كل ثلاثة مرضى مصابين بهذا النوع من الفطريات قد يموتون.وأبلغت مدينة سياتل ومقاطعة كينج عن أول حالة لهما في 10 يناير 2024، وأعلنتا عن ثلاث إصابات مؤكدة أخرى الأسبوع الماضي.وأكد مستشفى كيندريد سياتل فيرست هيل أن المرضى كانوا بدون أعراض وأنهم "معزولون بشكل مناسب عن بقية المرضى مع اتخاذ احتياطات سريرية وتنظيفية إضافية لمنع انتشار المرض"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وهذه الفطريات القاتلة، والتي عادة ما تصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مقاومة للعديد من الأدوية المضادة للفطريات الشائعة.وظهرت لأول مرة منذ 15 عامًا فقط، وارتفعت معدلات الإصابة بها بشكل كبير خلال تلك الفترة.في عام 2021، كان هناك 2377 حالة إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة، وهي زيادة مذهلة تزيد عن 1200 في المئة منذ عام 2017.وحذر مركز السيطرة على الأمراض من أن العدوى يمكن أن تسبب التهابات في جميع أنحاء الجسم، بما فيها مجرى الدم والجروح المفتوحة والأذنين.وقد تبدو الأعراض وكأنها عدوى بكتيرية شائعة. ويمكن للشخص المصاب أن ينشر الفطريات دون قصد.وقال مركز السيطرة على الأمراض: "لا يزال بإمكان الشخص المُستعمر أن ينقل بكتيريا كانديدا أوريس إلى الأسطح أو الأشياء التي يلامسها، والتي يمكن بعد ذلك التقاطها من قبل مرضى آخرين".وتتطلب الإصابة بعدوى فطرية مميتة للغاية، العزلة في غرفة، حيث يجب إبعاد الأشخاص المعرضين للخطر.وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه "يمكن أن يتم تعريفها بشكل خاطئ على أنها أنواع أخرى من الفطريات ما لم يتم استخدام تكنولوجيا مختبرية متخصصة".وأضافت: "هذا التعريف الخاطئ قد يؤدي إلى حصول المريض على علاج خاطئ".وعلى الرغم من أن العدوى تحمل معدل وفيات مرتفعًا بين حالات العدوى الشديدة، إلا أنه لا يُعتقد أنها تشكل تهديدًا كبيرًا للبالغين الأصحاء.ومع ذلك، حذر الدكتور لويس أوستروسكي، أستاذ الأمراض المعدية في كلية ماكجفرن الطبية في جامعة يو تي هيلث هيوستن، الجميع من احتمال أن تؤدي العدوى الفطرية "كانديدا أوريس" إلى "سيناريو كابوس" إذا لم يتم التحقق منها.وأضاف: "إنه عامل ممرض يحتمل أن يكون مقاومًا للعديد من الأدوية، وله القدرة على الانتشار بكفاءة عالية في أماكن الرعاية الصحية. ولم يكن لدينا مطلقًا ممرض مثل هذا في منطقة العدوى الفطرية".