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رئيس شؤون الحرمين يطمئن على صحة إمام وخطيب المسجد النبوي

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إمام وخطيب المسجد النبوي
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اطمأن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، على الحالة الصحية لفضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور: حسين آل الشيخ.اضافة اعلان

السديس يطمئن على صحة خطيب المسجد النبوي


وأوضحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان عبر منصة إكس "تويتر سابقا": أن ذلك يأتي إثر العارض الصحي الذي ألم به، داعيًا لفضيلته بالشفاء العاجل وتمام العافية.

الابتلاء العظيم للمسلمين في السنة السادسة للهجرة


وفي وقت سابق، فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم في خطبة الجمعة من المسجد النبوي، إن من صان سمعه ولسانه عن أعراض المسلمين نال السعادة وسلامة الصدر ورضا رب العالمين.

وأضاف الشيخ عبد المحسن القاسم، إن سنة الله القائمة أنّ مَنْ أَحَبَّه الله ابتلاه، وفي السنة السادسة من الهجرة، ابتلي المسلمون ببلاء عظيم جعله الله امتحاناً للأمة كلها إلى يوم القيامة.
وتابع: الشيخ القاسم، عظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل ، قال تعالى " وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم" والنفاق في عهد النبوة إنما هو في الرسالة.

الشدة يعقبها الفرج والمؤمن ينال الخير بالبلاء


وقال : الشدة يعقبها فرج ، والمؤمن ينال الخير بالبلاء قال تعالى " لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم"، وكذا كانت عاقبة عائشة رضى الله عنها، أنزل الله فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة.
وسمت على النساء بفضائلها، قال النبي: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام".

صبر عائشة وفضل الله عليها بعد الحادثة


وأضاف الشيخ القاسم، لقد منحها الله ذكاء متدفقًا وحفظًا ثاقبًا، وعلمًا واسعًا والأحاديث التي روتها عن النبي أكثر مما روى عن الخلفاء الراشدين مجتمعين، لانشغالهم وتقدم وفاتهم، لا قلة سماعهم.
وتابع: وعظ الله المؤمنين بعد حاثة الإفك بمواعظ هى قواعد في صيانة الأعراض، قال تعالى: "يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين".


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