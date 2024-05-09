توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص عدم إيداع دفعة مايو لهؤلاء

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كشف حساب المواطن عن ماهية عبارة "تحت الإجراء للصرف" بالتزامن مع بدء إيداع مبالغ الدفعة 78 اليوم الخميس.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف" تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء وسيستمر إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية يوم الخميس".



وعليكم السلام، حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف" تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء وسيستمر إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية يوم الخميس ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 9, 2024

إيداع دعم مايو من حساب المواطن



نتائج أهلية الدورة 78 من حساب المواطن



أسباب عدم أهلية حساب المواطن

