الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص عدم إيداع دفعة مايو لهؤلاء

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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كشف حساب المواطن عن ماهية عبارة "تحت الإجراء للصرف" بالتزامن مع بدء إيداع مبالغ الدفعة 78 اليوم الخميس.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف" تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء وسيستمر إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية يوم الخميس".اضافة اعلان


إيداع دعم مايو من حساب المواطن

وبدأ في وقت مبكر اليوم الخميس، إيداع الدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن، والذي سيستمر حتى نهاية اليوم.


نتائج أهلية الدورة 78 من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن، في وقت سابق نتائج الأهلية للدورة 78 (شهر مايو 2024).
وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).

أسباب عدم أهلية حساب المواطن

أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

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