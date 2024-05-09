توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص عدم إيداع دفعة مايو لهؤلاء

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كشف حساب المواطن عن ماهية عبارة "تحت الإجراء للصرف" بالتزامن مع بدء إيداع مبالغ الدفعة 78 اليوم الخميس.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف" تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء وسيستمر إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية يوم الخميس".
وعليكم السلام، حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف" تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء وسيستمر إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية يوم الخميس ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 9, 2024
إيداع دعم مايو من حساب المواطنوبدأ في وقت مبكر اليوم الخميس، إيداع الدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن، والذي سيستمر حتى نهاية اليوم.
نتائج أهلية الدورة 78 من حساب المواطنوأعلن حساب المواطن، في وقت سابق نتائج الأهلية للدورة 78 (شهر مايو 2024).
وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).
أسباب عدم أهلية حساب المواطنأما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.