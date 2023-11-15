الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

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عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تأجيل الاختبارات وحقيقة عودة المساعدة المقطوعة

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تباطؤ التضخم السنوي في المملكة للشهر الخامس على التوالي
سجل التضخم السنوي في المملكة تباطؤًا في أكتوبر 2023 للشهر الخامس على التوالي، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.

تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات في عدد من المدارس والجامعات
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، أعلنت المدارس والجامعات في عدد من المناطق، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة بسبب الطقس والتقلبات الجوية.

رد حاسم من "الموارد" عن حقيقة عودة المساعدة المقطوعةمع تداول أنباء خلال الفترة الأخيرة عن عودة برنامج المساعدة المقطوعة، ثارت التساؤلات حول حقيقة الأمر، وهو ما حسمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنفي.

توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح متربة على الرياض ومكة ومعظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

50 ألف ريال عقوبة العبث بها.. بدء تركيب "أجهزة التتبع" على حفارات الآبار
بدأت اليوم الأربعاء، وزارة البيئة والمياه والزراعة بتركيب أجهزة تتبع على الحفارات ومعدات حفر الآبار.

قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة
اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، جزءًا من مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

أقوى حاسوب في الشرق الأوسط سعودي.. ما أهم مواصفاته؟
أكد موقع (TOP500) الشهير الذي يصنف أقوى 500 حاسوب عملاق عالميًا، اليوم الأربعاء، أن الحاسوب (شاهين 3) Shaheen III هو أقوى حاسوب عملاق في منطقة الشرق الأوسط.

5 عناصر غذائية مهمة لصحتك.. التقليل منها يضر بالقلب
يؤكد الأطباء، أن نقص نقص بعض العناصر الغذائية يؤدي إلى تأثيرات سلبية على عمل الجسم، ووظائف أعضائه وخاصة القلب، لذا لابد من التعرف على العناصر الغذائية اللازمة لصحة القلب، والحرص على التزود بها باستمرار.

أسباب الذعر الليلي عند الأطفال.. و4 نصائح لنوم هانئ
يؤكد أطباء الأطفال، أن مشكلة الذعر أثناء النوم التي تصيب بعض الأطفال، خاصة الكبار منهم، هي مشكلة شائعة، ويجب التفرقة الجيدة بينها وبين الكوابيس التي تراود الطفل،

كن طيبًا لكن احذر أن تكون ساذجًا.. كيف يمكنك التفرقة؟
هناك خط رفيع بين الطيبة والسذاجة، فالطيبة الزائدة عن الحد قد تنتهي بالإنسان إلى السقوط في فخ السذاجة، الأمر الذي قد يجعله عرضة للكثير من المشاكل.

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