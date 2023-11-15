رد عاجل وحاسم من "الموارد" عن حقيقة عودة المساعدة المقطوعة

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مع تداول أنباء خلال الفترة الأخيرة عن عودة برنامج المساعدة المقطوعة، ثارت التساؤلات حول حقيقة الأمر، وهو ما حسمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنفي. اضافة اعلان

وقالت ردًا على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابها في منصة "إكس": يمكنك الآن الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور والمزايا المتاحة فيه والمشتملة على فئات أوسع وبرامج تمكين والتي تأتي بديلاً عن برنامج المساعدة المقطوعة".

وأتاحت الاطلاع على كافة برامج الدعم والتمكين المقدمة من الوزارة، من خلال زيارة الرابط: (اضغط هنا).



يمكنك الآن الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور والمزايا المتاحة فيه والمشتملة على فئات أوسع وبرامج تمكين والتي تأتي بديلاً عن برنامج المساعدة المقطوعة، للاطلاع على كافة برامج الدعم والتمكين المقدمة من الوزارة، يمكنك زيارة الرابط: استفسارك محل عنايتنايمكنك الآن الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور والمزايا المتاحة فيه والمشتملة على فئات أوسع وبرامج تمكين والتي تأتي بديلاً عن برنامج المساعدة المقطوعة، للاطلاع على كافة برامج الدعم والتمكين المقدمة من الوزارة، يمكنك زيارة الرابط: https://t.co/QNwBc7qkCN November 14, 2023

معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.-التأكيد على البيانات المدخلة.-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.