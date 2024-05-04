السبت، 25 شوال 1445 ، 04 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مواطن يحاول إيذاء نفسه في بث مباشر.. وشرطة الرياض تعلق بعد مباشرة الواقعة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
 باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض واقعة مواطن ظهر في محتوى مرئي محاولاً إيذاء نفسه باستخدام سلاح أبيض، ومنع ذلك.

معتل نفسياً:اضافة اعلان

وتبين من إجراءات الاستدلال أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

بيان الداخلية:

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16 / 10 / 1445هـ الموافق 25 / 04 / 2024م إلى 22 / 10 / 1445هـ الموافق 01 / 05 / 2024م، عن النتائج التالية:

الحملات الميدانية المشتركة

 أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19662) مخالفًا، منهم (12436) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4464) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2762) مخالفًا لنظام العمل.
 ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1233) شخصًا (31%) منهم يمنيو الجنسية، و(65%) إثيوبيو الجنسية، و(04%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (96) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
 ثالثًا: تم ضبط (9) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
 رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (53084) وافدًا مخالفًا، منهم (48583) رجلاً، و(4501) امرأة.
 خامسًا: تم إحالة (44524) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2952) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (15200) مخالف.

تحذير الداخلية:

 وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضا

بدء إجراءات نزع ملكية هذه العقارات جنوب الرياض

ضبط 19662 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.. بينهم 9 متورطين في جرائم مخلة بالشرف

عاجل.. بعد تقديم دفعة أبريل.. إعلان موعد صرف حساب المواطن لشهر مايو

فلكية جدة تعلق.. شمس في منتصف الليل ماذا يعني ذلك؟

نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الإسلامي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 6:03 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

عاجل.. مواطن ينهي حياة امرأة رمياً بالرصاص ودوريات الأمن بنجران تطيح به

ت 9:06 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

شرطة منطقة حائل تقبض على مواطن لاعتدائه بالضرب على آخر

ا 9:04 م الأحد، 14 أبريل 2024

شرطة الرياض تداهم وكرا للمخدرات.. وهذا ما تم ضبطه

ا 5:34 م الأحد، 14 أبريل 2024

شرطة الرياض تضبط 4 مقيمين ظهروا في مشاجرة جماعية