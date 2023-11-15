5 عناصر غذائية مهمة لصحتك.. التقليل منها يضر بالقلب

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يؤكد الأطباء، أن نقص نقص بعض العناصر الغذائية يؤدي إلى تأثيرات سلبية على عمل الجسم، ووظائف أعضائه وخاصة القلب، لذا لابد من التعرف على العناصر الغذائية اللازمة لصحة القلب، والحرص على التزود بها باستمرار. اضافة اعلان



وفيما يلي بعض حالات نقص العناصر الغذائية الشائعة التي قد تؤثر في وظائف القلب، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:



- المغنيسيوم



يرتبط ارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي للإصابة بأمراض القلب، بنقص المغنيسيوم. لذا لابد من التزود الكافي بهذا العنصر الغذائي للوقاية من أمراض القلب. تعتبر الخضروات الورقية الداكنة مثل اللفت والسبانخ والكرنب، وسمك السلمون والأفوكادو والموز، واللبن قليل الدسم والمكسرات والبذور، من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم.



- البوتاسيوم



تشير الأبحاث إلى أن انخفاض البوتاسيوم يؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب وضعف في العضلات. ومن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، البطاطس والفاصوليا والموز والأفوكادو والطماطم المجففة بالشمس والحليب والسلمون والتونة، ويجب استخدم المكملات الغذائية بحذر، لأن الكمية الزائدة من البوتاسيوم تسبب عدم انتظام ضربات القلب.

فيتامين د



تزيد مستويات فيتامين د غير الكافية من خطر الإصابة بالسكري، وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الكالسيوم



يلعب الكالسيوم دوراً مهماً في تنظيم ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى رفع ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى تسريع تطور اضطرابات القلب والأوعية الدموية، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية إذا ترك دون معالجة، لذلك يجب تناول الزبادي والحليب والحبوب المدعمة وفول الصويا، للحصول على كميات كافية من الكالسيوم.



- فيتامينات ب



اكتشفت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الكثير من حمض الفوليك وفيتامين ب 6 شهدوا انخفاضاً في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفيات المرتبطة بفشل القلب.

كما تعزز فيتامينات “ب 6” و “ب 12” و”ب 9” صحة القلب، وتساعد في إنتاج خلايا دم حمراء جديدة في الجسم، مما يحسن الدورة الدموية عن طريق توفير الأكسجين للأنسجة والأعضاء.