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قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة

اقتحام مجمع الشفاء الطبي
قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة
أ أ

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، جزءًا من مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.
 وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إنه سُمع أصوات إطلاق نار في ساحات المجمع، موضحة أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى.اضافة اعلان
 وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت الطـاقم الطـبي في مجمع الشـفاء بنيتها اقتحام المجـمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين.

جريمة جديدة للاحتلال

 من جانبها حمّلت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع، مشددة على أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى.

التحذير من مجزرة

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة: وجهنا مناشدات إلى جميع المنظمات الدولية والصليب الأحمر منذ أيام لإنقاذ الجرحى في مجمع الشفاء، لكنها رفضت الاستجابة وتماهت مع أهداف الاحتلال وتتحمل جزء من المسؤولية عما يجري.
وأضاف: "نحمّل الاحتلال والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن سلامة آلاف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين، ونحذر من ارتكاب مجزرة في مستشفى الشفاء".

الوقف الفوري لإطلاق النار


ومن جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، امس الثلاثاء، عن انزعاجه البالغ بشأن "الوضع المروع والخسارة الكبيرة في الأرواح" في عدد من المستشفيات في قطاع غزة، داعياً إلى الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار.
 وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن جميع المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع توقفت عن العمل ابتداءً من الاثنين، بسبب انقطاع الكهرباء وشح المواد الطبية والأكسجين والغذاء والماء، ويفاقم ذلك الوضع قصف العدوان الإسرائيلي الغاشم، والاشتباكات في محيط هذه المراكز الطبية.

حماية المرضى والعاملين الصحيين

 وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المستشفى الأهلي في مدينة غزة، الذي يوجد به حالياً أكثر من 500 مريض، هو المنشأة الطبية الوحيدة القادرة على استقبال المرضى بالمنطقة في ظل زيادة التحديات وشح الإمدادات.
 وشدد على أن المستشفيات والعاملين الطبيين يتمتعون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني، ويتعين ضمان حمايتهم.
 وقال إن أي عمليات قتالية داخل أو حول المستشفيات يجب أن تلتزم بحماية المرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المدنيين وتجنيب تعريضهم للخطر.

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