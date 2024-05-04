السبت، 25 شوال 1445 ، 04 مايو 2024

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فتح بوابات سد بيشة ومشاهد نادرة لتدفق مياه السيول

فتح بوابات سد بيشة
فتح بوابات سد بيشة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيدي وثق لقطات لفتح بوابات سد بيشة ومشاهد نادرة لتدفق مياه السيول .

فتح بوابات سد بيشاضافة اعلان

وأظهر المقطع المتداول، لقطات نادرة لتدفق مياه السيول بعد فتح بوابات سد وادي بيش في منقطة جازان، بعد الحالة المطرية على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير قد تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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