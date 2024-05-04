فتح بوابات سد بيشة ومشاهد نادرة لتدفق مياه السيول

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فتح بوبات سد بيش بمنطقة جازان والسيول تتدفق منه بشكل قوي

السبت ٢٥ شوال ١٤٤٥هـ

4 مايو 2024م

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيدي وثق لقطات لفتح بوابات سد بيشة ومشاهد نادرة لتدفق مياه السيول .وأظهر المقطع المتداول، لقطات نادرة لتدفق مياه السيول بعد فتح بوابات سد وادي بيش في منقطة جازان، بعد الحالة المطرية على المنطقة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير قد تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.