10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 88 سؤالاً تحدد أهلية رخص الوظائف التعليمية وسبب "نقصان" حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإيطالي تهدئة الأوضاع في غزة (صور)
استقبل صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، معالي وزير الدفاع لدى جمهورية إيطاليا، جويدو كروسيتو.
88 سؤالاً تحدد أهلية رخص الوظائف التعليمية
يصل عدد الأسئلة الخاصة باختبار الرخصة المهنية للاختبار التخصصي من 60 إلى 88 سؤالاً حسب التخصص، مع تأكيد منع استخدام الآلة الحاسبة خلال الاختبار.
"حساب المواطن ناقص".. البرنامج يكشف سبب التغيرات في قيمة الدعم
كشف حساب المواطن، عن أسباب التغير في قيمة الدعم، وذلك ردًا على تساؤلات العديد من المستفيدين بعد أيام من صرف الدفعة 71- شهر أكتوبر، على ضوء التعديلات الجديدة.
شروط استفادة الأرامل من الدعم السكني
أكد برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، استحقاق المرأة الأرملة للحصول على الدعم السكني، وذلك وفقًا لاشتراطات محدّدة.
بالتفاصيل.. حصر قضايا التستر التجاري في محكمة واحدة
وجه المجلس الأعلى للقضاء بحصر نظر قضايا التستر التجاري في المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بالرياض، ويسري ذلك على كل قضايا التستر التجاري التي تقيد في كل مناطق ومحافظات المملكة.
خبير طقس يُحذر من انتشار فيروس الأنفلونزا الموسمية ويكشف السبب
حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله المسند، من التقلبات الجوية هذه الأيام وانتشار الأنفلونزا الموسمية.
ضباب بالشرقية.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق بالمملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
"الملكية الفكرية": لا نحمي الأفكار من السرقة وندعم هذه المنتجات
كشف نائب الرئيس للشؤون المؤسسية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، فواز عيسى المبلّع، أنه لا يوجد حاليًا حماية للأفكار من السرقات وفق أنظمة الملكية الفكرية.
دواء جديد لمرض خطير في القلب يؤدي إلى وفاة 80%
اكتشف العلماء، دواءً لعلاج مرض في القلب يُودي بحياة 80% من المرضى.
تمنع نمو البكتيريا والفيروسات.. 5 زيوت مفيدة لمضمضة الفم (صور)
اكتسبت المضمضة بالزيوت شعبية في السنوات الأخيرة، بسبب فوائدها لصحة الفم ونظافته.