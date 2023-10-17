الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 88 سؤالاً تحدد أهلية رخص الوظائف التعليمية وسبب "نقصان" حساب المواطن

أهم 10
أهم 10
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإيطالي تهدئة الأوضاع في غزة (صور)
 استقبل صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، معالي وزير الدفاع لدى جمهورية إيطاليا، جويدو كروسيتو.

88 سؤالاً تحدد أهلية رخص الوظائف التعليمية
يصل عدد الأسئلة الخاصة باختبار الرخصة المهنية للاختبار التخصصي من 60 إلى 88 سؤالاً حسب التخصص، مع تأكيد منع استخدام الآلة الحاسبة خلال الاختبار.

"حساب المواطن ناقص".. البرنامج يكشف سبب التغيرات في قيمة الدعم
كشف حساب المواطن، عن أسباب التغير في قيمة الدعم، وذلك ردًا على تساؤلات العديد من المستفيدين بعد أيام من صرف الدفعة 71- شهر أكتوبر، على ضوء التعديلات الجديدة.

شروط استفادة الأرامل من الدعم السكني
أكد برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، استحقاق المرأة الأرملة للحصول على الدعم السكني، وذلك وفقًا لاشتراطات محدّدة.

بالتفاصيل.. حصر قضايا التستر التجاري في محكمة واحدة
وجه المجلس الأعلى للقضاء بحصر نظر قضايا التستر التجاري في المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بالرياض، ويسري ذلك على كل قضايا التستر التجاري التي تقيد في كل مناطق ومحافظات المملكة.

خبير طقس يُحذر من انتشار فيروس الأنفلونزا الموسمية ويكشف السبب
حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، من التقلبات الجوية هذه الأيام وانتشار الأنفلونزا الموسمية.

ضباب بالشرقية.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق بالمملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

"الملكية الفكرية": لا نحمي الأفكار من السرقة وندعم هذه المنتجات
كشف نائب الرئيس للشؤون المؤسسية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، فواز عيسى المبلّع، أنه لا يوجد حاليًا حماية للأفكار من السرقات وفق أنظمة الملكية الفكرية.

دواء جديد لمرض خطير في القلب يؤدي إلى وفاة 80%
اكتشف العلماء، دواءً لعلاج مرض في القلب يُودي بحياة 80% من المرضى. 

تمنع نمو البكتيريا والفيروسات.. 5 زيوت مفيدة لمضمضة الفم (صور)
اكتسبت المضمضة بالزيوت شعبية في السنوات الأخيرة، بسبب فوائدها لصحة الفم ونظافته.

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
10:22 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

أعلاها 40 مئوية.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

رياح مثيرة للأتربة والغبار
9:17 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"الأرصاد" يُحذر من أتربة مثارة على مكة والشرقية لـ 6 مساءً

WaaiAward_0
8:50 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

الموعد والشروط.. "الصحة" تبدأ استقبال المشاركات في جائزة "وعي"

نقاط شحن السيارات
7:54 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تأسيس أكبر شبكة نقاط شحن للسيارات الكهربائية في المملكة

اقرأ أيضا

خبير طقس يُحذر من انتشار فيروس الأنفلونزا الموسمية ويكشف السبب

88 سؤالاً تحدد أهلية رخص الوظائف التعليمية

ضباب بالشرقية.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق بالمملكة

بالتفاصيل.. حصر قضايا التستر التجاري في محكمة واحدة

منها حجز باقات الحج.. تعرف على أبرز خدمات منصة "نسك أعمال"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 12:31 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. 176 متهمًا بالفساد والدعم السكني للمطلقات وفاشيات الأمراض المنقولة

أهم 10 9:17 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدوام الشتوي في المدارس وأسباب ارتفاع أسعار التمور

أهم 10 9:56 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. مسؤول لمراقبة حافلات المدارس وإجراءات لمواجهة فيروس نيباه

أخبار السعودية 1:40 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. أول إجازة دراسية مطوّلة وموعد دعم سكني و"إنذار أحمر" بهذه المناطق

اقرأ أيضا

نائب الرئيس للشؤون المؤسسية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية فواز عيسى المبلّع
5:32 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"الملكية الفكرية": لا نحمي الأفكار من السرقة وندعم هذه المنتجات

وزير الدفاع يستقبل نظيره التركماني
5:08 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون المستقبلي مع وزير الدفاع التركماني (صور)

وزير الدفاع يستقبل نظيره الإيطالي
4:35 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإيطالي تهدئة الأوضاع في غزة (صور)

الطقس
2:52 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

توقعات خبراء الطقس: كتلة هوائية خريفية تؤثر على 6 مناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

عدوى اليد والقدم
10:20 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

بعد ظهورها في مدارس مكة.. كيف تتعامل مع "متلازمة اليد والقدم والفم"؟ (فيديو)

تقليص ساعات العمل
9:56 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مع أو ضد.. تقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 32 ساعة فقط

787797
9:54 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 10 خطوات لتسجيل مزرعة في منصة ري

أهم 10
9:20 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 88 سؤالاً تحدد أهلية رخص الوظائف التعليمية وسبب "نقصان" حساب المواطن

بق الفراش رويترز
9:13 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

10 نصائح تساعدك على الوقاية من بق الفراش

الدعم السكني سكني
9:01 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

شروط استفادة الأرامل من الدعم السكني