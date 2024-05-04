بدء حملة لرصد وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط بالدمام

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أطلقت بلدية وسط الدمام حملة لرصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط، والتي تشغل مساحة تقدر بأكثر من مليون و150 ألف متر مربع في المنطقة المركزية بالمدينة.



مبادرات اللجنة العامة لمتابعة المباني:



إزالة المباني المهجورة



وتأتي هذه الحملة ضمن مبادرات اللجنة العامة لمتابعة المباني، والتي تضم ممثلين عن 8 جهات حكومية، تشمل إمارة المنطقة الشرقية، وأمانة المنطقة "بلدية وسط الدمام"، وشرطة المنطقة ، والشركة السعودية للكهرباء، وهيئة السياحة، والدفاع المدني، والشركة الوطنية للمياه، وشركة الاتصالات السعودية، وفق صحيفة اليوم.وأوضح المهندس حاتم الغامدي، رئيس بلدية وسط الدمام، أن الحملة ستمر عبر مراحل متعددة، تبدأ بحصر وتحديد المباني ودراستها من قبل اللجنة.يلي ذلك إرسال إنذارات لأصحاب المباني المعنية، مُطالبةً إياهم بمراجعة البلدية واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإزالتها أو معالجتها وفقًا للتوصيات الفنية والهندسية للجنة، وتختتم الحملة بفصل جميع الخدمات عن المباني المستهدفة تمهيدًا لإزالتها.وشدد على حرص البلدية، بالتعاون مع اللجنة، على مواصلة رصد وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط، لما تشكله من خطر على سلامة السكان والمارة، ولما تُمثله من مصدر لتجمع الأوبئة والحشرات، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على البيئة بشكل عام.