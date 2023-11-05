الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

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أخبار السعودية.. معاش الضمان الاجتماعي لهؤلاء المرضى وشروط الدعم السكني

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين تتجاوز 300 مليون ريال

تجاوزت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع دخولها اليوم الرابع، حاجز الـ 300 مليون ريال، تبرع بها أكثر من نصف مليون شخص.

إنذار أحمر وتحذير من الأرصاد والدفاع المدني على 11منطقة لـ10 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية.

لهذا السبب.. جامعة الطائف تُعلّق الدراسة في الفترة المسائية بجميع الفروع
بسبب الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة مكة، أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة في فترة الدراسة المسائية بكافة الفروع الأخرى.
 
تعليق الدراسة بـ"تعليم مكة" وتحويلها عبر منصة مدرستي بسبب الأمطار
أعلنت إدارة تعليم مكة أنها قررت، اليوم الأحد، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عبر منصة مدرستي.

توضيح لمريض القلب بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

تحديد موعد صرف معاشات التأمينات
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات شهريًا لعملاء نظام التأمينات.

هل تنطبق عليك؟.. تعرف على شروط استحقاق الدعم السكني
كشف برنامج سكني عن شروط استحقاق الدعم السكني على العديد من المنتجات السكنية.

"البيئة": 200 ألف ريال غرامة حفر الآبار في المناطق المحظورة
فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامة 200 ألف ريال، على حفر أو تعميق أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار دون رخصة.

قانونيون: هذا ما ينبغي معرفته عن ضوابط إيقاف الخدمات ومنصة التنفيذ
أجمع قانونيون، على أن ضوابط إيقاف الخدمات ستدار عبر منصة يجري بناؤها، ما استلزم تأجيل العمل بالضوابط لمدة عام لتتمكن الجهات المعنية من الانتهاء من التطوير والبناء.

13 % نموًا بالمنظمات غير الربحية في 2022
سجلت المنظمات غير الربحية نموًا العام الماضي، حيث بلغت زيادة المنظمات غير الربحية 13.12%.

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زيادة الإقبال على السيارات الصغيرة بسبب "المقابل المالي"

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