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عاجل.. ​أمر ملكي بتعيين 261 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة

خادم الحرمين (11)
خادم الحرمين
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 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بتعيين (261) عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.اضافة اعلان

أمر ملكي

 وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكي الكريم، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم - أيدهما الله - على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
 وسأل المولى - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهام المنوطة بهم، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة. ‏

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