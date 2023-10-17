الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. 13 قرارًا حكوميًا عاجلًا وأسعار الدواجن واللحوم والدوام الشتوي بالمدارس

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

مجلس الوزراء يُجدد رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

13 قرارًا عاجلًا.. خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء بالرياض
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

خانوا الأمانة.. النيابة العامة تطيح بتنظيم إجرامي مكون من 14 شخصًا
أعلنت النيابة العامة اليوم، أنه تم إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصا احتالوا على مواطنين بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة.

تراجع أسعار الدواجن وارتفاع اللحوم في المملكة خلال شهر
انخفضت أسعار الدواجن على اساس سنوي، وارتفعت أسعار اللحوم في المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس شهري وسنوي.

اعتبارًا من الأحد المقبل.. تطبيق الدوام الشتوي في هذه المدارس
يبدأ الأحد المقبل الدوام الشتوي في العديد من مدارس طلاب التعليم العام بالمملكة للعام الدراسي الجديد 1445هـ. 

تنفيذ حكم الشرع بحق مدان في الرياض لارتكابه هذه الجريمة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تصدر 15 ألف قرار ضد هؤلاء
أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 15.130 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول 1445هـ.

توضيح من حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة لأسباب صحية
قال حساب المواطن، إن الشروط المتعلقة ببقاء المستفيدين في الخارج تنطبق أيضًا على المتواجدين خارج المملكة لأسباب صحية.

منح 300 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة "الثالثة" لهذا السبب
صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 300 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية.

براتب 10 آلاف ريال.. وظائف شاغرة في شركة حكومية
أعلنت شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية (شركة حكومية مملوكة بالكامل للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية)، عن توفر وظائف في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

"موهبة" تطلق رحلتها السنوية لاكتشاف المواهب في المجالات العلمية
تطلق مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" رحلتها السنوية لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية من مختلف مناطق المملكة.

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