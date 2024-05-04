جامعة جدة توفر خدمة النقل الذكي داخل الحرم الجامعي

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دشنت جامعة جدة اليوم خدمة التنقل الذكي داخل حرم الجامعة ، وذلك من خلال استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية داخل الحرم الجامعي.



مبادرة تفعيل فرص الابتكار



جامعة جدة تُطلق 10 برامج تدريبية للشهادات المهنية



برامج تدريبية لجميع أفراد المجتمع



وتقدم هذه الخدمة من خلال مبادرة تفعيل فرص الابتكار والتطوير ضمن الاتفاقية المشتركة بين جامعة جدة وهيئة النقل العام التي تهدف لتمكين البيئة المحفزة والملائمة وتحسين تجربة الطلاب وتوفير وسائل نقل مستدامة.وتمكّن الخدمة للطلاب والموظفين، التنقل بسهولة بين الأماكن داخل الحرم الجامعي باستخدام السكوترات الكهربائية ضمن بيئة صحية، حيث تم تجهيز الحرم الجامعي بمسارات مخصصة بمساحة ١٠٠٠ متر و ٥ محطات توقف في مواقع حيوية.وفي وقت سابق، أعلنت جامعة جدة عن بدء التسجيل في 10 برامج تدريبية مؤهلة للشهادات المهنية في عدة مجالات، تشمل محترف الأعمال في الموارد البشرية، والتصنيع ثلاثي الأبعاد، وخدمة ضيوف الذهبية المهنية.وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجامعة إلى تهيئة الخريجين والموظفين حديثًا على المنهجيات والمهارات اللازمة للتأهيل للاختبارات المهنية؛ وذلك بهدف رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل.وتقدم هذه البرامج التدريبية لجميع أفراد المجتمع من داخل وخارج الجامعة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ التي تهدف إلى تعزيز مهارات القوى العاملة وتطويرها.وتتميز هذه البرامج التدريبية بأنها تُقدم من قبل خبراء متخصصين في مختلف المجالات وتُعقد في بيئة تعليمية حديثة مجهزة بأحدث التقنيات.ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل زيارة هذا الرابط (اضغط هنا).