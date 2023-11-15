الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

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توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح متربة على الرياض ومكة ومعظم المناطق

أمطار غزيرة وسيول
أمطار غزيرة وسيول على معظم مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول ورياح متربة على 9 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية، والرياض.

أمطار ورياح نشطة بجازان وعسير

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.

ضباب وانخفاض درجات الحرارة

في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب على الجزء الجنوبي.
كما تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة البحر

وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

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