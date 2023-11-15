الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسباب الذعر الليلي عند الأطفال.. و4 نصائح لنوم هانئ

طفل نائم
طفل نائم
أ أ
يؤكد أطباء الأطفال، أن مشكلة الذعر أثناء النوم التي تصيب بعض الأطفال، خاصة الكبار منهم، هي مشكلة شائعة، ويجب التفرقة الجيدة بينها وبين الكوابيس التي تراود الطفل،اضافة اعلان

الذعر الليلي لدى الطفل


وفي هذا السياق، نشر موقع babylovenappies تقريرا أوضح فيه أن الكوابيس تراود الطفل وهو مستغرق في النوم ومغمض العينين، أما الذعر الليلى عند الأطفال، فهو ذلك الخوف والشعور باضطراب شديد عند الطفل.
حيث يستيقظ الطفل ويظل يهلوس أو يروى كلاما غير مفهوم وعينيه مفتوحتين، ولكنه في الحقيقة ما زال مستغرقا في نومه، وقد يعانى وقتها من الصراخ والعرق الشديد، مع التوتر والقلق، ويعود إلى النوم سريعا، وأغلب الأطفال وفقا للتقرير لا يتمكنون من تذكر نوبة الرعب التي أصابتهم عند استيقاظهم صباحا.

وقد يعاني الطفل الصغير من الكثير من اضطرابات النوم، سواء الذعر الليلى والكوابيس، وهى الأكثر انتشارا بين الأطفال، أو اضطرابات أخرى منتشرة كتقطع النوم، أو النوم القليل وعدد ساعات غير كافية لا تتخطى الست ساعات، وكلها اضطرابات متنوعة وتختلف أسبابها من طفل إلى آخر، وفقا لبيئتة ونفسيته، وجيناته.

4 نصائح لنوم هادئ


- وينصح الخبراء، بضرورة عرض الطفل على مختص نفسى أطفال لبيان الأسباب التي قد تسبب زيادة التعرض للذعر والكوابيس، فضلا عن الاهتمام بنوم الأطفال باكرا.
- أهمية تعزيز البيئة المحيطة وتهيئتها لهذا النوم الهانئ، فالتمهيد بقصة أو بحديث الأبوين مع الطفل، يساعد على النوم بأريحية,
- الاهتمام بتقليل فرص مشاهدة الأطفال لمحتوى غير مناسب لأعمارهم في التلفاز أو الأجهزة الالكترونية
- الاهتمام بالتحدث مع الطفل عن مخاوفه الدائمة من قبل الأبوين، والمختص النفسي، ومحاولة تخفيف الضغوط النفسية على الطفل وتهيئة بيئة صحية أسرية له.

 

اقرأ أيضا

الأطفال نزلات البرد
7:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

نصائح لحماية الطفل من نزلات البرد في الشتاء

طفل
11:49 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

"العيسي": الإطار الوطني يضع خارطة طريق لسلامة الأطفال على الإنترنت (فيديو)

التهاب رئوي
8:37 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

7 علامات للإصابة بـ"الاتهاب الرئوى الفيروسى" عند الأطفال

فهد الجلاجل وزير الصحة
1:17 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وزير الصحة: الطفل مستقبل الدولة ويجب الاهتمام به

اقرأ أيضا

وزير الموارد البشرية: الإنترنت أحدث فراغًا تربويًا بين الآباء والأبناء في الأسرة

هل ترغبين بشعر أكثر كثافة؟.. هذه الأطعمة لا غنى لك عنها

بوابةً للمخدرات.. تحذير من مخاطر المشروبات الغازية على الأطفال

9 إجراءات مهمة لعلاج ضعف التعليم والتحصيل لدى الأطفال

لماذا تشعر الأمهات بالوحدة وكيفية التغلب عليها؟

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

فهد الجلاجل وزير الصحة 1:17 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وزير الصحة: الطفل مستقبل الدولة ويجب الاهتمام به

مذاكرة طفل 2:51 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

6 أخطاء في التربية تدمر نفسية الطفل

الطفل ونزلات البرد 12:46 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

نصائح مهمة لحماية الطفل من نزلات البرد في الشتاء

1423120947.817027.original 2:23 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

دراسة: 6 فوائد للعب الأطفال في الهواء الطلق

اقرأ أيضا

الاطفال والشاشة
8:06 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

"شؤون الأسرة": أطفال المملكة الأكثر امتلاكًا للهواتف الذكية

المولود الجديد
4:38 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

8 نصائح مهمة للأمهات الجدد

الأطفال أمام الشاشات
9:53 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

تحذير طبي: الأطفال دون هذه السن ممنوعون من الجلوس أمام الشاشات

مذاكرة طفل
2:51 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

6 أخطاء في التربية تدمر نفسية الطفل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
3:00 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن للمستفيد الرئيسي حذف أحد التابعين؟ توضيح مهم من حساب المواطن

WhatsApp Image 2023-11-14 at 4.22.50 PM
2:00 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من إجراء أي حوالات مالية مع المتاجر الإلكترونية

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
1:46 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن أرقام المرشحين على وظائفها الأكاديمية

مواقيت الصلاة
1:11 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

الأربعاء 1 جمادى الأولى.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة

الآبار
1:00 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. 50 ألف ريال عقوبة العبث بها.. بدء تركيب "أجهزة التتبع" على حفارات الآبار

الدفاع-المدني
12:01 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

"الدفاع المدني" يصدر تحذيرا عاجلا على مكة المكرمة