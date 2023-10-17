أخبار السعودية.. غرامة عدم وجود مسجد بمحطات الوقود ومقترح لتقليص ساعات العمل الأسبوعية

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
5 آلاف ريال غرامة عدم وجود مسجد وقهوة ومطعم في محطات الوقود
بدأت وزارة الشؤون البلدية اعتبارًا من أمس الأول، تطبيق جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث.
بعد ظهورها في مدارس مكة.. كيف تتعامل مع "متلازمة اليد والقدم والفم"؟ (فيديو)
شهدت العديد من مدارس مكة المكرمة، انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الطلاب، وهو عدوى فيروسية خفيفة ومُعدية تشيع بين الأطفال الصغار.
تأسيس أكبر شبكة نقاط شحن للسيارات الكهربائية في المملكة
جهزت شركة البحر الأحمر الدولية أكبر شبكة نقاط شحن للمركبات الكهربائية، مستقلة تمامًا عن شبكة الكهرباء الوطنية، بواقع 150 نقطة شحن موزعة حول منطقة المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر.
مع أو ضد.. تقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 32 ساعة فقط
كثير من العاملين لا يشعرون بأن لديهم الحرية في تنظيم جدولهم الزمني بمرونة، حيث لا يثقون في قدرتهم على تجاوز عبء عملهم إلا من خلال العمل في الأمسيات وعطلات نهاية الأسبوع دون وقت كافٍ للتعافي.
المملكة تمنح التأشيرة الإلكترونية لموطني 6 دول جديدة
أعلنت وزارة السياحة، إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونيًا لمواطني 6 دول جديدة، والتي تضم كلًّا من تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس.
أعلاها 40 مئوية.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
ارتكبوا هذا الأمر.. شرطة الرياض تتحرك للقبض على 3 أشخاص
أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من القبض على 3 أشخاص.
رقم مفاجأة.. 17% من المواطنين يمتلكون عملات رقمية
تحتل المملكة المرتبة الثالثة عالميا من حيث السكان الذين يمتلكون عملات رقمية، بنسبة 17.53% من السكان، بعد الإمارات بـ 27.6% وفيتنام بـ 20.54%.
براتب 13 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة "الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس".
خدمة اليوم.. 10 خطوات لتسجيل مزرعة في منصة ري
تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، أهم الخطوات اللازمة لتسجيل مزرعة في منصة ري.