عاجل.. تباطؤ التضخم السنوي في المملكة للشهر الخامس على التوالي

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سجل التضخم السنوي في المملكة تباطؤًا في أكتوبر 2023 للشهر الخامس على التوالي، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.





1.6 % مؤشر التضخم في أكتوبر اضافة اعلان



وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 1.6% خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بشهر أكتوبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر 2023 على أساس سنوي حيث بلغ 1.7%.وتباطأ معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي، مسجلاً أبطأ وتيرة في 20 شهرًا يناير 2022.

ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن



ارتفاع أسعار الأغذية



ووفقًا لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2023 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، فإن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.3% في أكتوبر متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.9%.وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثر كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023 نظرًا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%..كذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4%.