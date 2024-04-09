عاجل.. أهم 10.. فاجعة الباحة في شابين وموعد صلاة العيد وتحذير الأرصاد والغذاء والدواء

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. في 5 خطوات.. الجوازات تتيح خدمة التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة للقادمين للمملكة



فاجعة في الباحة.. تفاصيل وفاة شابين غرقاً بمركز معشوقة



ما هو حكم وصفة التكبير ليلة عيد الفطر؟



عاجل.. حتى يمر العيد بسلام.. 4 نصائح يجب اتباعها مع الأطفال في العيد



عاجل.. تنبيه مهم من إيجار: في هذه الحالة يلزمك إبرام عقد جديد



تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الوظائف والرسوم المالية



مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك 1445هـ في جميع مناطق المملكة



تحذير عاجل من الغذاء والدواء.. ماذا عن العدسات اللاصقة ومنتجات التجميل؟



خادم الحرمين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك



عاجل.. يسكن في بيت شعبي بدون صك.. كيف يحصل على حساب المواطن؟

