عاجل.. أهم 10.. فاجعة الباحة في شابين وموعد صلاة العيد وتحذير الأرصاد والغذاء والدواء

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. في 5 خطوات.. الجوازات تتيح خدمة التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة للقادمين للمملكة
أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن خدمة جديدة تتيح التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بأنواعها للقادمين للمملكة من خلال بوابة مقيم.. المزيد هنا
فاجعة في الباحة.. تفاصيل وفاة شابين غرقاً بمركز معشوقةشيع أهالي منطقة الباحة، الشابين الذين توفيا غرقاً، بعد انتشالهما من قبل الدفاع المدني، إذ دُفن أحدهما في مقبرة الناصف بمعشوقة.. المزيد هنا
ما هو حكم وصفة التكبير ليلة عيد الفطر؟
أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم وصفة التكبير ليلة عيد الفطر المبارك.. المزيد هنا
عاجل.. حتى يمر العيد بسلام.. 4 نصائح يجب اتباعها مع الأطفال في العيد
قدمت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول عدة نصائح تتعلق بصحة وسلامة الأطفال خلال أيام عيد الفطر المبارك.. المزيد هنا
عاجل.. تنبيه مهم من إيجار: في هذه الحالة يلزمك إبرام عقد جديد
ردت منصة إيجار على سؤال تلقته من قبل أحد الأشخاص انتهى عقده ويريد في تجديده على المنصة.. المزيد هنا
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الوظائف والرسوم المالية
حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، من الروابط التي تروج لوظائف المركز برسوم مالية.. المزيد هنا
مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك 1445هـ في جميع مناطق المملكة
تساؤلات من المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة بشأن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المناطق للعام الجاري 1445هـ.. المزيد هنا
تحذير عاجل من الغذاء والدواء.. ماذا عن العدسات اللاصقة ومنتجات التجميل؟
نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم مشاركة منتجات التجميل لما تسببه من انتقال الميكروبات من شخص لآخر وتؤدي. المزيد هنا
خادم الحرمين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ.. المزيد هنا
عاجل.. يسكن في بيت شعبي بدون صك.. كيف يحصل على حساب المواطن؟
رد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، على سؤال يقول :" مواطن ساكن في بيت شعبي بدون صك. المزيد هنا