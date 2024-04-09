عاجل.. حتى يمر العيد بسلام.. 4 نصائح يجب اتباعها مع الأطفال في العيد

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول عدة نصائح تتعلق بصحة وسلامة الأطفال خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن الأهل قد يغفلون عن أطفالهم وهو ما يعرضهم لمخاطر ومشاكل كثيرة تهدد سلامتهم.



إرشادات يجب اتباعها مع الأطفال في العيد:



1- الانتباه إلى تناول الغذاء ويفضل التركيز على الطعام المشوي وتجنب الأطعمة المشبعة بالدهون.2- عدم السماح لهم بشراء الأطعمة من الباعة المتجولين.3- شراء الألعاب المناسبة حسب العمر، والتركيز على الألعاب التي تنشط العقل وتحفز على التفكير الإبداعي.4- عدم الإفراط بتناول السكريات.

الوقاية من العدوى في زحام آخر رمضان:

وفي سياق مواز وجه الخبراء نصائح للوقاية من العدوى ونزلات البرد في الزحام، بحسب موقعى medshadow وWebmd، والتي من أهمها:

1-النوم الجيد:

يحتاج جسمك إلى النوم لمحاربة الالتهابات، بينما تحلم، ينشط جهازك المناعي وينتج خلايا وبروتينات مهمة تساعد جهازك المناعي على محاربة مسببات الأمراض.

وفي عدم النوم بشكل متواصل لمدة 24 ساعة، فلن تتمكن من تكوين عدد كبير من هذه الخلايا المهمة، وهذا يتركك عرضة للإصابة بالعدوى.

2- تناول الطعام الصحى:

أنظمتنا المناعية معقدة، ومن أجل الحفاظ على عمل جهاز المناعة جيدًا بكفاءة، نحتاج إلى مستويات كافية من مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل فيتامين C، وفيتامين D، وفيتامين A، والزنك، والحديد، والبروتين.

وأفضل طريقة للتأكد من حصول جهازك المناعي على الوقود الذي يحتاجه لحمايتك هو الحفاظ على نظام غذائي متنوع وصحي.

3- التطعيمات:

تعد اللقاحات واحدة من أكثر الطرق فعالية لتقليل خطر الإصابة بالمرض وتحسين النتائج إذا أصبت بالمرض.

4- قم بتغطية أنفك وفمك وارتداء كمامة:

لقد تربى معظمنا على تغطية أفواهنا وأنوفنا بأيدينا عندما نعطس أو نسعل بدلًا من ذلك، استخدم ثنية مرفقك أو منديلًا بهذه الطريقة، لن تصل الجراثيم الباردة إلى يديك وتنتشر، ويمكنك ارتداء كمامة للوقاية من العدوى في التجمعات.

5- غسل اليدين:

غسل يديك هو الطريقة الأكثر أهمية لوقف انتشار نزلات البرد، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن حوالي 80٪ من الأمراض المعدية تنتشر عن طريق اللمس، حيث تصل جراثيم البرد إلى اليدين ومن هناك إلى العينين والفم.