فاجعة في الباحة.. تفاصيل وفاة شابين غرقاً بمركز معشوقة

أ أ

شيع أهالي منطقة الباحة، الشابين الذين توفيا غرقاً، بعد انتشالهما من قبل الدفاع المدني، إذ دُفن أحدهما في مقبرة الناصف بمعشوقة، فيما تم دفن الأخر في محافظة العقيق.



تفاصيل وفاة الشابين



هطول أمطار غزيرة على الباحة



وعن تفاصيل وفاة الشابين، قال عبدالله فيصل، صديق العائلة، إن المتوفين هما سلطان الزهيري الغامدي، والآخر عبد المجيد العبيدي الغامدي، إذ فٌجعت أسرهم بخبر وفاتهما إذ أنهم استقبلوا الخبر أثناء حلول موعد الإفطار.وأضاف أن المتوفين تبلغ أعمارهما نحو 19 عام حتى الـ 22، كانا قد خرجا للنزهة في منطقة عين المراث بمركز معشوقة وتوفيا غرقاً هناك، وفقا لـ"العربية السعودية".وتابع عبدالله فيصل، أن الموقع ملئي بالانزلاقات الصخرية ووفقاً للتوقعات يبدو أن أحدهما أنزلق في الموقع، وكان الآخر يحاول إنقاذه، ولم يحدد بعد سبب سقوطهما في تجمع المياه.ووفقا لتصريحات الدفاع المدني فإنه جرى انتشالهما بملابسهما ذاتها، مبيناً أن جرى أنتشال جثثهما في تمام الساعة العاشرة مساء أمس بعد عمليات بحث دامت ٥ ساعات تقريباً.يشار إلى أن الأمطار الغزيرة هطلت على منطقة الباحة خلال الأسبوع المنصرم وتسببت في جريان أودية مع سيول وفيضان أكثر من 15 من سد المنطقة، فضلاً عن ارتفاع منسوب المياه في الآبار وأحواض العيون الجارية والمستنقعات المائية.بدورها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه بعد هطول الأمطار، فيما دعت إلى توخي الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن آمنة ومناسبة بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، وإبعاد الأطفال عن مواقع تجمع المياه.