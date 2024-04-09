الثلاثاء، 30 رمضان 1445 ، 09 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. في 5 خطوات.. الجوازات تتيح خدمة التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة للقادمين للمملكة

الجوازات
الجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن خدمة جديدة تتيح التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بأنواعها للقادمين للمملكة من خلال بوابة مقيم.

خدمة التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارةاضافة اعلان

وأوضحت الجوازت، عبر حسابها في منصة إكس أن الاستعلام والتحقق من التأشيرات عبارة عن خدمة للتحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بأنواعها للقادمين للمملكة من خلال 5 خطوات كما هو موضح أدناه:

خطوات الوصول للخدمة:

• زيارة بوابة مقيم
. اختيار التحقق من التأشيرات
. اختيار نوع التحقق
. تعبئة الحقول الخاصة بالتحقق
. تحقق
كذلك أوضحت المديرية العامة للجوازات، أهم مزايا البوابات الإلكترونية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "إن البوابات الإلكترونية تمكن المسافرين بمطار الملك خالد الدولي من إنهاء إجراءات سفرهم ذاتيا".

مزايا البوابات الإلكترونية بمطار الملك خالد الدولي

- تمكين المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم ذاتيا
- توفير الوقت والجهد على المسافرين
- تعزيز جودة خدمات الجوازات
- توفير حلول ذكية ورقمية ذات كفاءة عالية.

تدشين المرحلة الأولى من البوابات الإلكترونية

وقبل أيام، دشّنت المديرية العامة للجوازات، المرحلة الأولى من البوابات الإلكترونية لإنهاء إجراءات المسافرين في صالات السفر (3 و4) بمطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وذلك بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت.

متطلبات تنفيذ الخدمة

وأوضح الفريق اليحيى أن تدشين البوابات الإلكترونية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض يهدف إلى تمكين المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم ذاتيّاً دون تدخل بشري وبشكل سهل وسريع لتوفير الوقت والجهد، ويتطلب تنفيذ ذلك توفر الخصائص الحيوية (البصمة) للمسافرين في أنظمة الجوازات.
وأكد مدير عام الجوازات أن البوابات الإلكترونية تأتي لتطوير إجراءات السفر المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزيز جودة خدمات "الجوازات" بتوفير حلول ذكية ورقمية ذات كفاءة عالية.

اقرأ أيضا

عاجل.. متقاعد عسكري أو مدني متى يصرف المعاش بعد قرار التأمينات بالتعديل؟

عاجل.. نزلت له دفعة أبريل في حساب المواطن ولم يجدها بالصراف .. ماذا يفعل؟

للطلاب والمعلمين.. 4 مواعيد مهمة في شهر شوال بينها عودة الدراسة والاختبارات

رواتب وبدل وتأمين.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين

عاجل.. "الموارد" ترد على إعادة العمل بنظام الضمان الاجتماعي السابق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجواز 8:59 م الإثنين، 18 مارس 2024

عاجل.. أبرز الأسئلة الشائعة لخدمة "أبشر سفر"

حساب مواطن 6:00 ص الخميس، 14 مارس 2024

عاجل.. بعد خروجه وتأهله.. هل يمكن للسجين الحصول على دفعات دعم المواطن بأثر رجعي؟

صندوق التنمية العقارية 5:01 ص الخميس، 14 مارس 2024

عاجل.. تنبيه مهم بشأن وجود خصومات لأصحاب الهمم في سداد قرض الصندوق العقاري

قطار خادم الحرمين 10:18 م الأربعاء، 13 مارس 2024

في رابع أيام رمضان.. مواعيد رحلات قطار الحرمين غدًا الخميس