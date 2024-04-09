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تحذير عاجل من الغذاء والدواء.. ماذا عن العدسات اللاصقة ومنتجات التجميل؟

الغذاء والدواء
الغذاء
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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم مشاركة منتجات التجميل لما تسببه من انتقال الميكروبات من شخص لآخر وتؤدي إلى التهاب العيون، وتقرحات الشفاه، وظهور الحبوب، والالتهابات.اضافة اعلان

 الغذاء والدواء تحذر من منتجات التجميل:


 وأوضحت "الغذاء والدواء" أن منتجات التجميل التي يتم مشاركتها مع الآخرين تعتبر ناقلاً للعدوى وتؤدي الى انتشار البكتيريا والجراثيم ويجب التخلص من هذه المنتجات والحرص على تعقيم أدوات المكياج الشخصية بانتظام وتغييرها اذا لزم الأمر والانتباه لتواريخ الصلاحية.
 ونوهت "الهيئة" إلى أكثر منتجات التجميل التي تنصح بعدم مشاركتها مثل بودرة الأساس (الفاونديشن المضغوط)، ومنتجات العيون مثل الكحل والماسكرا، ومنتجات الشفاه مثل أحمر الشفاه ومرطب الشفاه، وفرش المكياج والاسفنجات.
 وشددت "الغذاء والدواء" عند استخدام العدسات اللاصقة إلى عدم تخزينها بالماء والتأكد من تاريخ صلاحية العدسات وغسل العدسات بالمحلول الخاص بها وعدم استخدام عدسات الآخرين.
 ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات منتجات التجميل عن طريق الاتصال بالرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".

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