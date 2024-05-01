توجيه من الشؤون الإسلامية بشأن خطبة الجمعة بجميع جوامع المملكة

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وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في عموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 24 / 10 / 1445هـ بتذكير الناس بضرورة شكر الله عزّ وجل على ما أنعم به على هذه البلاد المباركة المملكة من نعمة الأمن والرخاء ورغد العيش واجتماع الكلمة.



خطبة الجمعة بجوامع المملكة:

وناشد بضرورة إبراز أهمية المحافظة على هذه النعمة العظيمة وتحقيق دوامها بطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ والسمع والطاعة لولاة الأمر.كما وجه بحث الناس على أخذ الزينة للصلاة وتعظيم شأنها في نفوسهم، وتذكيرهم بأهمية أن يحضر المسلم لها وهو في أحسن هيئة، وأن يكون المسلم في صلاته على أكمل حال في نظافته ورائحته،.أيضا وجه معاليه بحث المصلين على ارتداء الملابس الحسنة الجميلة وعدم لبس ما لا يليق بالمسلم أن يرتديه بين يدي ربه في صلاته.