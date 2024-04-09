مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك 1445هـ في جميع مناطق المملكة

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تساؤلات من المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة بشأن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المناطق للعام الجاري 1445هـ.



وقت صلاة عيد الفطر في جميع المناطق



توجيه وزير الشؤون الإسلامية



بيان الديوان الملكي



وحددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد موعد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا.وفي التفاصيل، حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ، على النحو التالي:يحل موعد صلاة العيد في المدينة المنورة عند الساعة 6:19 صباحًا،يحل موعد صلاة العيد في مكة المكرمة، في تمام الساعة 6:20 صباحًا.ويحين موعد صلاة عيد الفطر في الرياض الساعة 5:50 صباحا:وقت صلاة عيد الفطر المبارك في الدمام عند الساعة 5:35 صباحاًموعد صلاة عيد الفطر المبارك في الظهران عند الساعة 5:35 صباحاًوقت صلاة عيد الفطر المبارك في الخبر عند الساعة 5:35 صباحاًموعد صلاة عيد الفطر المبارك في رأس تنورة عند الساعة 5:35 صباحاًموعد صلاة عيد الفطر المبارك في القطيف الساعة 5:36 صباحاًوقت صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الجبيل عند الساعة 5:37 صباحاًموعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظتي بقيق والأحساء في الساعة 5:38 صباحاًوقت صلاة عيد الفطر المبارك في الخفجي عند الساعة 5:40 صباحاًموعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة النعيرية 5:41 صباحاًوقت صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القرية العليا في الساعة 5:44 صباحاًموعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة حفر الباطن عند تمام الساعة 5:50 صباحاًمن جهته وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات الأعياد والجوامع، وتهيئتها بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل؛ ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان، وتحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.وبالأمس، أعلن الديوان الملكي قبل قليل قرار المحكمة العليا بأن اليوم الثلاثاء المتمم للثلاثين من شهر رمضان المبارك، وأن يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.وتفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:"بيان من الديوان الملكي"جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي:القرار رقم ( 181 / هـ ) وتاريخ 29 / 9 / 1445هـالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1445هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 180 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1445هـ أن يوم الاثنين 1 / 9 / 1445هـ الموافق 11 / 3 / 2024م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، و نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق عليه واللفظ للبخاري؛ فإن الدائرة تقرر: أن يوم الثلاثاء 30 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 9 / 4 / 2024م هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، وأن يوم الأربعاء 1 / 10 / 1445هـ - حسب تقويم أم القرى – الموافق 10 / 4 / 2024م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظها الله ــ، وجميع المواطنين، والمقيمين، والمسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.