إنذار أحمر.. الدفاع المدني يحذر سكان الرياض بسبب حالة مناخية

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض .

تحذير الدفاع المدني:



ونشر "الدفاع المدني" عبر حسابه على "إكس"، تغريدة حذر فيها من عبور الأودية والسدود، والابتعاد عن التجمعات المائية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ، والدرعية، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، وحريملاء ، وشقراء ، وضرما ، ومرات ، وحوطة بني تميم ، والدوادمي ، والقويعية، والرين ، وعفيف، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد, وجريان السيول، ابتداء من اليوم -بمشيئة الله- حتى يوم غد الساعة الـ 8 صباحًا.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.



صواعق وأمطار غزيرة وسيول ورياح على هذه المناطق:



وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية وجريان السيول، مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد والرايس وينبع والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع".2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء وبقيق والعديد والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".3 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة والقويعية والدوادمي والراين وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف والعرضيات العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والليث والقنفذة وأضم وميسان والكامل والجموم وبحرة وخليص والخرمة وتربة والمويه ورنية".5 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".6 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".أمطار وسيول ورياح قوية حتى الـ11 مساءًوأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً