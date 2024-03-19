بيان عاجل لـ"الغذاء والدواء"حول ادعاءات لمنتج دقيق يخلو من المواد المضافة لمرضى السكري

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أصدرت هيئة الغذاء والدواء، بيانًا نفت فيه ما قاله "طبيب مشهور"، بشأن خلو منتج "دقيق" من المواد المضافة.



الغذاء والدواء تنفي:



الشوفان مفيد لمرضى السكر:



وقالت "الغذاء والدواء" عبر منصة "إكس"، :" لا صحة للادعاءات التي ذُكرت في مقطع دعائي لمنتج دقيق يُزعم خلوه من المواد المضافة ومناسبته لمرضى السكري، حيث إنها غير صحيحة ومخالفة للائحة السعودية الخاصة باشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية".وكان انتشر مقطع دعائي لمنتج "دقيق" يزعم فيه المتحدث وهو "طبيب مشهور"، أن هذا النوع من الدقيق "صحي" وخال من المواد المضافة، ومناسب لمرضى السكري وللراغبين في إنقاص وزنهم، كما أنه غني بالألياف ويعالج الإمساك ومشاكل القولون، وهو ما نفت صحته "الغذاء والدواء".وقبل ذلك، كشف أحد الأطباء عن 7 أنواع من الدقيق مفيدة لمريض السكري.وأوضح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة "إكس": الشوفان ممتاز لمرضى السكري، لأن الشوفان يرفع السكر بدرجة أقل من القمح وأفضل نوع فيه "Steel Cut" ثم يليها الحبة الكاملة ثم الأنواع الأخرى، موضحا أن الشوفان سريع الطهي يرفع مؤشر السكر.وأضاف: يستطيع مريض السكري أن يأخذ الدُخن لاحتوائه على عناصر مضادة للأكسدة وحديد وبروتين.وتابع: يمكن لمريض السكري أن يأخذ دقيق الحنطة السوداء ودقيق العدس ودقيق الحمص ودقيق الجوز.