خادم الحرمين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ.

وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل في محكم التنزيل، ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون).

والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.



كلمة خادم الحرمين بمناسبة حلول عيد الفطر



أبنائي وبناتي إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين، في المملكة العربية السعودية، والمسلمين في كل مكان.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:أهنئكم بعيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير.نحمد الله الذي أتم علينا شهر رمضان المبارك، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيده علينا بالخير والمسرات.ونشكر المولى سبحانه أن بلغنا عيد الفطر السعيد، الذي تتجسد فيه معاني التواد والتراحم والمحبة والتسامح.لقد أنعم الله تعالى علينا في بلادنا المملكة العربية السعودية، بنعم كثيرة منها نعمة اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، وشرف خدمة الحرمين الشـريفين، وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مواصلين نهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ، وأبنائه ملوك هذه البلاد المباركة من بعده.ونحمد الله تعالى الذي منّ على ملايين المعتمرين، في شهر رمضان المبارك، بأداء مناسك العمرة بسهولة ويسر بفضل الله، ثم بالجهود المتواصلة التي بذلتها قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن، تسهيلاً لأداء عباداتهم، والقيام بنسكهم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.وإذ نستقبل عيد الفطر المبارك هذا العام، لنؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة، وإنهاء معاناته بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة والعيش بأمان.نرجو الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها، بمنّه وكرمه سبحانه.وكل عام وأنتم بخير.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.