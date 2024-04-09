الثلاثاء، 30 رمضان 1445 ، 09 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم من إيجار: في هذه الحالة يلزمك إبرام عقد جديد

ايجار
إيجار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ردت منصة إيجار على سؤال  تلقته من قبل أحد الأشخاص انتهى عقده ويريد في تجديده على المنصة.

تجديد العقد عبر منصة إيجار:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"السلام عليكم.. خانة تجديد العقد لا تظهر للمؤجر ولا تظهر للمستأجر ارغب بتجديد العقد علما أن العقد منتهي من ٤ شهور" .
وجاء الرد من منصة إيجار على استفساره بالقول :" حياك الله.. مدة تجديد العقد بعد الانتهاء 120 يوماً, في حال انتهاء المدة يتم إبرام عقد جديد.. نسعد بخدمتك".

تلف الأجهزة أثناء فترة الاستئجار:

وفي وقت سابق حسمت منصة "إيجار"، الجدل الذي قد ينشأ بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بتلف بعض الأجهزة جراء الاستخدام أثناء فترة الاستئجار.
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المؤجرين حول المسؤولية عن انقطاع الإنارة أثناء تواجد المستأجر، علمًا بأنه استلم الشقة وكانت حالتها ممتازة، وكذلك سخانات الماء في المطبخ ودورة المياه ومضخ الماء، أو ما يسمى الدينمو عند توقفه؟
وأجابت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "الصيانة الاستهلاكية تقع تحت مسؤولية المستأجر في حين أن الصيانة الأساسية يتحملها المؤجر. في حال وجود نزاعات أو خلافات بين الطرفين يتم التوجه إلى وزارة العدل".

اقرأ أيضا

عاجل.. نزلت له دفعة أبريل في حساب المواطن ولم يجدها بالصراف .. ماذا يفعل؟

للطلاب والمعلمين.. 4 مواعيد مهمة في شهر شوال بينها عودة الدراسة والاختبارات

رواتب وبدل وتأمين.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين

عاجل.. "الموارد" ترد على إعادة العمل بنظام الضمان الاجتماعي السابق

عاجل.. بعد توحيد موعد الصرف.. توضيح مهم من "التأمينات" بخصوص الحسم من المعاشات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

إيجار 2:57 ص الإثنين، 08 أبريل 2024

عاجل.. قبل تأجيرها.. تنبيه مهم من "إيجار" لأصحاب الشقق

إيجار 2:00 ص الجمعة، 22 مارس 2024

عاجل.. إيجار: بهذه الطريقة يمكن للمستأجر معرفة وصول إيصال الدفع للمؤجر

ايجار 5:02 ص الخميس، 21 مارس 2024

عاجل.. إيجار تحذر: لن يعتدّ بتحويل المبلغ للمؤجر بعد هذا التاريخ

إيجار 12:00 ص الثلاثاء، 19 مارس 2024

عاجل.. إيجار تكشف عن النسبة المستحقة لـ "الوسيط العقاري" حال توفيقه بين الطرفين