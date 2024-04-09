الثلاثاء، 30 رمضان 1445 ، 09 أبريل 2024

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الوظائف والرسوم المالية

المركز الوطني للأرصاد
متحدث المركز الوطني للأرصاد
أ أ
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حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، من الروابط التي تروج لوظائف المركز برسوم مالية.

وظائف المركز الوطني للأرصاداضافة اعلان

وقال القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس : "إن المركز لديه قنواته الرسمية المعنية بالتوظيف، وقد سبق التأكيد على ذلك، وسنشعر الجهات المختصة للتعامل مع هذه الحالات، كما نأمل إشعارنا على الرقم المجاني 1987 عند ملاحظة هذه الروابط المشبوهة".
وقال المركز الوطني للأرصاد في بيان له : "بناء على الاستفسارات الواردة إلينا من خلال قنوات التواصل حيال رسائل توظيف تحتوي على روابط الكترونية فإن المركز لم يعلن عن أي وظائف في الفترة الحالية وأن المتداول هي رسائل منتحلة لصفة المركز، مع التأكيد بأن الوسائل المعتمدة للإعلان عن الوظائف هي قنواتنا الرسمية المعلن عنها ولا توجد أي رسوم على التوظيف ولأهمية ذلك جرى التنويه".

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