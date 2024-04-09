تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الوظائف والرسوم المالية

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حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، من الروابط التي تروج لوظائف المركز برسوم مالية.



وظائف المركز الوطني للأرصاد



⚠️ نحذر من الروابط التي تروج لوظائف المركز برسوم مالية، ونؤكد أن المركز لديه قنواته الرسمية المعنية بالتوظيف، وقد سبق التأكيد على ذلك، وسنشعر الجهات المختصة للتعامل مع هذه الحالات، كما نأمل إشعارنا على الرقم المجاني 1987 عند ملاحظة هذه الروابط المشبوهة.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/WGykgR63eD — المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) April 9, 2024

وقال القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس : "إن المركز لديه قنواته الرسمية المعنية بالتوظيف، وقد سبق التأكيد على ذلك، وسنشعر الجهات المختصة للتعامل مع هذه الحالات، كما نأمل إشعارنا على الرقم المجاني 1987 عند ملاحظة هذه الروابط المشبوهة".وقال المركز الوطني للأرصاد في بيان له : "بناء على الاستفسارات الواردة إلينا من خلال قنوات التواصل حيال رسائل توظيف تحتوي على روابط الكترونية فإن المركز لم يعلن عن أي وظائف في الفترة الحالية وأن المتداول هي رسائل منتحلة لصفة المركز، مع التأكيد بأن الوسائل المعتمدة للإعلان عن الوظائف هي قنواتنا الرسمية المعلن عنها ولا توجد أي رسوم على التوظيف ولأهمية ذلك جرى التنويه".