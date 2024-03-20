عاجل.. أهم 10..تحذيرات لسكان هذه المناطق والمرور السري يتعقب هؤلاء قبل الإفطار

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها اليوم، والتي جاءت كالتالي:

شاهد.. "المرور السري" يتعقب مخالفين قبل لحظات من الإفطار



نشر حساب "المرور" الرسمي عبر منصة "إكس" فيديو للمرور السري بمحافظة جدة يوثق جانبًا من جهوده الميدانية للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.. المزيد هنا





عاجل.. طريقة دفع المستأجر لالتزاماته المالية في 7 خطوات



عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المناطق والمحافظات اليوم (تفاصيل)



ليلة ماطرة.. شاهد آثار الأمطار والسيول على المدينة وحائل ومناطق المملكة



عاجل.. هل يُشترط عقد الإيجار للحصول على الضمان الاجتماعي؟



عاجل.. "المرور" يوضح: هل يمكن تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات؟



من ملحد إلى داعية.. النيوزيلندي مايكل نايرا يحكي قصة تحوله للإسلام (فيديو)



عاجل.. منصة مدرستي.. رابط وخطوات إضافة أكثر من حساب مع تعليق الدراسة



تزامنًا مع الحالة المطرية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني



بيان عاجل لـ"الغذاء والدواء"حول ادعاءات لمنتج دقيق يخلو من المواد المضافة لمرضى السكري



تحذير مهم من "الدفاع المدني" لسكان الرياض وهذه المناطق.. ماذا يحدث؟

