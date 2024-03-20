عاجل.. أهم 10..تحذيرات لسكان هذه المناطق والمرور السري يتعقب هؤلاء قبل الإفطار

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها اليوم، والتي جاءت كالتالي:
شاهد.. "المرور السري" يتعقب مخالفين قبل لحظات من الإفطار
نشر حساب "المرور" الرسمي عبر منصة "إكس" فيديو للمرور السري بمحافظة جدة يوثق جانبًا من جهوده الميدانية للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.. المزيد هنا
عاجل.. طريقة
دفع المستأجر لالتزاماته المالية في 7 خطوات
أوضحت منصة إيجار بالتفصيل، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس طريقة دفع المستأجر التزاماته المالية في المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. تعليق
الدراسة الحضورية في هذه المناطق والمحافظات اليوم (تفاصيل)
علّقت عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة، اليوم الثلاثاء، الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها، على خلفية حالة الطقس التي تشهدها المملكة.. المزيد هنا
ليلة ماطرة.. شاهد
آثار الأمطار والسيول على المدينة وحائل ومناطق المملكة
استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول المتدفقة بقوة كالأنهار الجارية.. المزيد هنا
عاجل.. هل
يُشترط عقد الإيجار للحصول على الضمان الاجتماعي؟
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية منح معاش الضمان الاجتماعي للأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط.. المزيد هنا
عاجل..
"المرور" يوضح: هل يمكن تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات؟
كشفت الإدارة العامة للمرور، أن نظام المرور لا يتيح تفويض شخص لقيادة مركبة عليها مخالفات والاستمارة منتهية... المزيد هنا
من ملحد إلى
داعية.. النيوزيلندي مايكل نايرا يحكي قصة تحوله للإسلام (فيديو)تعرض النيوزيلندي
مايكل نايرا، أو "يعقوب" كما أطلق على نفسه لاحقًا، لضربة في رأسه خلال
شجار، كانت سببًا في تحوله من شخص مغرور لا يؤمن بأي دين.. المزيد هنا
عاجل.. منصة مدرستي.. رابط وخطوات إضافة أكثر من حساب مع تعليق الدراسة
تزداد التساؤلات بشأن استخدام منصة مدرستي التعليمية من قبل الطلاب وأولياء الأمور عند تعليق الدراسة الحضورية لأي سبب كان، وتحويلها إلى الدراسة عن بعد عبر المنصة.. المزيد هنا
تزامنًا مع الحالة المطرية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني
أصدر الدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا تزمانًا مع الحالة المطرية التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة.. المزيد هنا
بيان عاجل لـ"الغذاء والدواء"حول ادعاءات لمنتج دقيق يخلو من المواد المضافة لمرضى السكري
أصدرت هيئة الغذاء والدواء، بيانًا نفت فيه ما قاله "طبيب مشهور"، بشأن خلو منتج "دقيق" من المواد المضافة.. المزيد هنا
تحذير مهم من "الدفاع المدني" لسكان الرياض وهذه المناطق.. ماذا يحدث؟
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.. المزيد هنا