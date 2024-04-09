ما هو حكم وصفة التكبير ليلة عيد الفطر؟

التكبير ليلة عيد الفطر اضافة اعلان



بيان الديوان الملكي



أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم وصفة التكبير ليلة عيد الفطر المبارك.وقال الشيخ الخثلان: "يشرع التكبير المطلق في ليلة العيد؛ ويبدأ وقته من غروب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر إلى صلاة العيد وقد قال الإمام أحمد: إن التكبير ليلة عيد الفطر آكد؛ لأن الله تعالى ذكره في قوله: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}. بعد آيات الصيام.وأضاف "وصفة التكبير أن يقول: (الله اكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد)، وهناك صفة أخرى مأثورة عن السلف بتثليث التكبير فيقول: (الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد)".وبالأمس، أعلن الديوان الملكي قبل قليل قرار المحكمة العليا بأن اليوم الثلاثاء المتمم للثلاثين من شهر رمضان المبارك، وأن يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.وتفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:"بيان من الديوان الملكي"جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي:القرار رقم ( 181 / هـ ) وتاريخ 29 / 9 / 1445هـالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1445هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 180 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1445هـ أن يوم الاثنين 1 / 9 / 1445هـ الموافق 11 / 3 / 2024م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، و نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق عليه واللفظ للبخاري؛ فإن الدائرة تقرر: أن يوم الثلاثاء 30 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 9 / 4 / 2024م هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، وأن يوم الأربعاء 1 / 10 / 1445هـ - حسب تقويم أم القرى – الموافق 10 / 4 / 2024م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظها الله ــ، وجميع المواطنين، والمقيمين، والمسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.