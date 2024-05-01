تعليق الدراسة الحضورية في الأفلاج وشقراء والدوادمي وحريملاء وثادق والزلفي والغاط

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أعلنت إدارة تعليم الأفلاج تحويل الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء لتكون عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، بسبب التقلبات الجوية على المنطقة.



تعليق الدراسة الحضورية



أمطار غزيرة وسيول



وقالت إدارة تعليم الأفلاج عبر حسابها في منصة إكس "إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر الانتقال من التعليم الحضوري بمدارس تعليم الأفلاج إلى التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم الأربعاء".أيضا قررت إدارات تعليم شقراء والدوادمي وحريملاء وثادق والزلفي والغاط تحويل الدراسة يوم الأربعاء ليكون عن بُعد بسبب الأمطار الغزيرة، وذلك في جميع المدارس التابعة لها.وأوضحت إدارات التعليم في هذه المحافظات أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء إلى دراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.في سياق متصل، نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض مصحوبة بتأثيرات تشمل رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.وبحسب توقعات " الأرصاد " تستمر الحالة المطرية - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 من مساء اليوم الأربعاء على العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، القويعية، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء.كما تشمل ضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج، ووادي الدواسر، والسليل.وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.